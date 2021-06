Armando Incarnato ritrova il suo amore fuori da Uomini e Donne

Armando Incarnato rivela cosa farà questa estate dopo che ha ritrovato il suo amore più importante. Il tronista over ha le idee molto chiare su cosa farà

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi di “Uomini e Donne”. Il tronista “over” trova sempre il modo per far parlare di sé. Ora che la trasmissione è finita, in attesa della ripresa a settembre, i moltissimi fan del dating show di Maria De Filippi si chiedono cosa farà Armando durante l’estate, e soprattutto se troverà il tanto atteso amore di cui sempre parla.

Gli indizi arrivano dal suo account Instagram: come aveva spesso annunciato, la vera e sola priorità di Incarnato è la figlia Michelle. L’ultimo video pubblicato sul social network mostra un video in un hotel di Ischia. Dolcemente, Armando scrive “Basta volerlo… si chiama Amore. Mi sei mancata chiattona mia”. Un pensiero dedicato alla figlia, che Armando chiama “Chiattona”, che in napoletano significa “cicciottella”.

Armando Incarnato e l’amore per la figlia Michelle

Chiaramente un termine utilizzato in modo ironico. Ciò che conta è la felicità di Armando, che evidentemente ha potuto trascorrere qualche giorno insieme all’amata figlia. E i consensi e i like sotto al commento lo testimoniano nel migliore dei modi. Del resto Armando lo aveva detto: “Devo resettare parecchie cose. Nel senso di migliorare la qualità della mia vita nel tentativo di trovare la felicità, quella che solo un vero amore ti può dare”.

Il riferimento del 40enne era alla figlia, che finalmente ha ritrovato. Per ora nel suo cuore, a quanto pare, c’è posto solo per lei in attesa di riprendere le attività negli studi di Uomini e Donne. Come lui stesso ha detto la priorità è la piccola Michelle: non importa dove, ma il tempo che passeranno insieme. E per ora Armando sta facendo ciò che ha promesso.