Uomini e Donne, dove vanno in vacanza i protagonisti? Ecco dove trovarli

Come trascorreranno l’estate i protagonisti di Uomini e Donne? Le vacanze di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri del dating show

La stagione di “Uomini e Donne” è andata in archivio, e anche per i protagonisti del dating show di Canale 5 è tempo di andare in vacanza. I tantissimi fans del programma si chiedono dove sono e cosa stanno facendo i protagonisti della trasmissione. E chiaramente non manca la curiosità per sapere dove andranno in vacanza. Belli, spesso benestanti e che “sanno vivere”. I tronisti e i corteggiatori del programma di Maria De Filippi rappresentano spesso e volentieri un “modello” che incarna la bella vita: ciò che le persone “comuni”, solitamente, possono soltanto sognare.

In attesa della nuova edizione che andrà in onda a Settembre, è tempo di rilassarsi per i protagonisti. Relax e divertimento sia per i tronisti dell’edizione normale, che per quelli del Trono Over. Come riporta “UeD Magazine”, sono stati alcuni dei protagonisti a rivelare – direttamente – dove trascorreranno le vacanze di questa estate 2021. Ad esempio, hanno scelto Sapri Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: la località del Cilento è la terra di origine di lui, e quindi si va sul sicuro. Ma probabilmente si farà anche qualcosa di diverso: Ibiza, ad esempio, potrebbe essere una meta molto gradita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Spoto (@vanessaspoto)

Uomini e Donne, le vacanze dei protagonisti: spunti e idee

Non hanno ancora deciso, invece, Martina Grado e Giacomo Czerny. Entrambi sono stati molto prudenti sul discorso vacanze e per il momento non hanno fatto sapere nulla. Un’altra coppia, quella formata da Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone, sicuramente hanno deciso di fare un viaggio, ma non hanno ancora deciso dove. Non si esclude l’Italia, ma in ogni caso amano decidere all’ultimo minuto. Scelta diversa per il cavaliere Aldo Ferella, che con i familiari farà le vacanze in Puglia, a Santa Maria di Leuca. Partenza prevista per il mese di agosto. Tuttavia sarà solo una parte delle vacanze, visto che per luglio c’è una puntatina già organizzata sulle Dolomiti.

Per quel che riguarda Armando Incarnato, di certo andrà in barca sulla sua amata Costiera Amalfitana. Lui ha fatto sapere di escludere viaggi all’estero, per quest’anno. Incarnato vuole stare un po’ solo con se stesso, ma senza rinunciare alla compagnia di sua figlia Michelle. Invece, Luca Cernelli trascorrerà le vacanze con Elisabetta Simone, che ha ritrovato da poco. Nel loro caso la scelta è ricaduta su Baleari e la Sardegna. Infine Marco Pistonesi, che ha confessato apertamente che non ha idea di dove andrà. Ma per decidere c’è ancora tempo…