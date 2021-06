Amadeus è amatissimo dal pubblico per il suo sorriso e la sua positività. In realtà il presentatore non è sempre così nella vita reale

Se doveste immaginare Amadeus ad occhi chiusi, probabilmente l’immagine creata nella vostra mente lo ritrarrebbe esattamente come la foto che precede questo articolo: sorriso smagliante, sguardo fisso alla telecamera ed espressione raggiante.

La positività del “presentatore principe” della Rai è sicuramente uno dei fattori determinanti per creare l’empatia con il pubblico che, soprattutto durante la fascia preserale, continua a premiarlo: il suo programma “I soliti ignoti-il ritorno” è stato il più seguito durante l’ultimo anno e tornerà in autunno sempre su Rai 1.

Anche il modo in cui è riuscito a portare a termine le ultime due edizioni di Sanremo lo hanno fatto apprezzare ancor di più ai vertici della Rai, che anche in queste ore stanno tentando di convincerlo a prendere ancora in mano il Festival. Eppure “Ama”, come lo chiama amichevolmente Fiorello, in realtà è una persona totalmente differente quando le telecamere si spengono.

Amadeus confessa: “Soffro d’ansia, Giovanna è un toccasana”

E’ stato lui stesso a rivelarlo, aprendo il suo cuore e facendo autocritica come riporta il sito “Ok-salute”. Amadeus ha preso carta e penna, o forse semplicemente un pc o uno smartphone, e ha rivelato alcuni aspetti del suo carattere che proprio non gli piacciono e che condizionano la sua vita e quella di chi gli sta intorno.

Uno su tutti: l’ansia. Il presentatore è infatti uno di quegli uomini a cui piace avere tutto sotto controllo, soprattutto in ambito lavorativo: “Mi occupo in prima persona delle trasmissioni che conduco, proprio per il fatto che, poi, sono io a metterci la faccia. In poche parole, l’ansia deriva dal voler fare le cose al meglio: è un’ansia da preparazione e da stanchezza per i continui spostamenti. E tanta è la tensione nel raggiungere il risultato che, una volta conseguito, do l’impressione di non assaporare appieno il successo”.

Il momento in cui il conduttore RAI si rilassa di più, paradossalmente, è proprio quando si accendono le telecamere e la concentrazione è tutta sullo show. Anche in ambito familiare le cose non sono poi così differenti: “La maggiore preoccupazione è che la mia famiglia stia sempre bene. Così, quando mio figlio José, otto anni, va a scuola o a giocare a pallone (fa il portiere), mi raccomando con la solita cantilena: «Stai attento, non ti fare male». O se Alice, la mia primogenita ormai ventenne, fa tardi la sera o è in viaggio, vado a letto con il telefonino acceso accanto e non sto tranquillo finché non arrivano un messaggino o una telefonata a dirmi che è andato tutto bene”.

Insomma, una vera e propria patologia che però lo stesso Amadeus ha confessato di essersi ormai imparato a gestire. Il suo segreto, in questo caso, è la moglie Giovanna Civitillo che lui stesso definisce “un vero e proprio toccasana”. L’alternativa per rilassarsi? Mangiare nel suo ristorante preferito o partire per un viaggio, breve o lungo che sia.