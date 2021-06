Patrizio Rispo, dal grande successo ai problemi di salute: ecco che cosa ha fatto l’attore di “Un posto al sole”

L’attore Patrizio Rispo è uno dei volti dello spettacolo italiano più amati e apprezzati in assoluto. Dal 1996 interpreta con grandissimo successo il ruolo del portiere Raffaele nella soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”, in onda quotidianamente.

In questi 25 anni il suo talento e il suo carisma hanno fatto compagnia a milioni e milioni di telespettatori, contribuendo a rendere “Un posto al sole” la soap opera più longeva e seguita della televisione italiana.

Non solo grandi soddisfazioni e traguardo per l’attore. Patrizio, infatti, ha passato anche drammatici momenti legati a dei problemi di salute. Ecco che cosa ha detto l’interprete al riguardo.

- Advertisement -

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Chi è Serena Rossi: età, altezza, carriera, figlio e marito Davide Devenuto

Patrizio Rispo: il racconto dei problemi di salute

La città che fa da sfondo alle vicende dei personaggi della soap opera “Un posto al sole” è la meravigliosa città di Napoli, terra d’origine dell’attore. Un territorio al quale sembra legato profondamente, dal momento che ha prestato il suo volto come protagonista dello spot per la campagna “io mi curo al Sud”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da patriziorispo (@patriziorispo)

Nel video volto a sensibilizzare le persone a non lasciare la Regione nel momento in cui si necessitano cure, l’interprete napoletano racconta il proprio vissuto.

“Sarò anche un attore, conosciuto, ma non un superman. Ho avuto gravi problemi di salute, e con me anche molti familiari, ma non sono andato a farmi curare all’estero. Avevo una polizza, ma è stata tale la vicinanza umana, l’affetto, la capacità dei medici che ho riscontrato qui in Campania, che l’ho tolta. Io mi curo al Sud, io mi curo al Pascale”, queste le parole di Raffaele de “Un posto al sole”.