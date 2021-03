La bellissima attrice napoletana sta scalando la vetta del successo in questo periodo. Serena Rossi ha conquistato tutto il pubblico. Vediamo cosa si sa su di lei.

Chi non conosce le dote artistiche della splendide attrice, cantante e, perché no, doppiatrice italiana Serena Rossi? L’abbiamo sentita cantare sulle note delle canzoni più celebri di Mia Martini a seguito della sua interpretazione proprio nei panni della splendida e leggendaria artista che ci ha lasciato troppo presto.

Le sue doti di recitazione sono ormai un fatto più che noto proprio in virtù delle molteplici fiction e prodotti rai che l’hanno vista protagonista. E se poi vogliamo parlare della sua voce come doppiatrice di Anna, sorella di Elsa, in Frozen e Frozen due, si apre tutto un mondo davanti a noi.

Insomma, la splendida attrice e protagonista di Mina Settembre, andato in onda fino a pochissimo tempo fa e di cuis i è in attesa proprio di una seconda stagione chiesta a gran voce, ha conquistato il pubblico dei giovani e dei meno giovani ed anche di quelli giovanissimi. Vediamo cosa sappiamo su di lei.

Chi è Serena Rossi, protagonista di Mina Settembre e voce di Anna di Frozen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Nome: Serena Rossi

Serena Rossi Data di nascita: 31 agosto 1985

31 agosto 1985 Età: 35 anni

35 anni Altezza: 1,68 m

1,68 m Peso: 50 kg circa

50 kg circa Luogo di nascita: Napoli

Napoli Segno Zodiacale: Vergine

Vergine Figli: 1

1 Marito: Davide Devenuto

Davide Devenuto Followers su Instagram: 564 mila

564 mila Curiosità: la sua interpretazione di Mia Martini nella docufiction a lei dedicata è stata magistrale a tal punto che la sorella della defunta leggendaria artista e di Loredana Bertè decise di regalare una chitarra carissima a Mimì proprio a Serena Rossi. L’attrice ha conquistato i cuori di tutti i più piccolini dando la voce ad Anna, coprotagonista dei film di Frozen che vede come protagoniste la giovane ragazza a cui Serena dà la voce assieme alla regina di Arendelle, Elsa, a cui dà la voce un’altra grande artista, Serena Autieri.

Il suo esordio è stato con la serie televisiva più longeva della rai, Un posto al sole. Per quanto riguarda la sua carriera da conduttrice invece c’è innanzitutto da evidenziare che in precedenza ha sostituito Caterina Balivo, in maternità, nel programma Detto fatto di Rai 2. Inoltre ha partecipato al programma di Beppe Fiorello a Gennaio 2021 su Rai Uno dedicato all’immenso artista Modugno.

Ha conquistato tutto il pubblico con un enorme successo di ascolti con la serie Mina Settembre. Ha poi partecipato come ospite a Sanremo 2021. Torna a condurre su Rai Uno proprio in questi giorni del 2021 con uno show dal titolo “La Canzone Segreta”.

Chi è Davide Devenuto, marito di Serena Rossi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Serena Rossi ha una relazione dal 2008 con l’attore Davide Devenuto. I due hanno circa 13 anni di differenza. Davide è l’uomo della vita di Serena, con il quale ha avuto un figlio di nome Diego che è nato il 5 novembre 2016. Serena e Davide si sono conosciuti sul set di Un posto al Sole agli esordi televisivi della bellissima attrice. Tra di loro è stato amore a prima vista.

La proposta di matrimonio arrivò in diretta quando Serena era ospite di Mara Venier a Domenica In e Davide le propose di sposarsi in comune a Roma, sull’Aventino, in una cerimonia intima. Un amore che si nota anche quando recitano in ruoli non legati sentimentalmente. I fan impazzano sempre per la coppia.