Quali sono i segni più vanitosi di tutto lo zodiaco? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni dei segni che adorano lo specchio!

Quante volte, durante una conversazione su Zoom o su Skype con i tuoi colleghi di lavoro ormai una “normale” parte della nostra routine, hai visto un collega incantato dalla propria immagine?

E, viceversa, quante volte ti sei trovato a fissare la tua immagine nello schermo piuttosto che quella del tuo interlocutore durante una videochiamata tra amici?

Niente di male in questo se non fosse per un particolare: potresti essere un vero e proprio Narciso!

Scopriamo insieme la classifica dei segni che non si possono assolutamente allontanare troppo dallo specchio!

Segni più vanitosi dello zodiaco: ecco quali sono

Capita a tutti di perdere la concentrazione durante una chiamata per mirare e rimirare la propria piccola immagine in video: non c’è veramente niente di male in questo!

A volte, però, il nostro essere vanitosi può diventare veramente un problema, specialmente per le persone che ci circondano!

Se ti è capitato di conoscere qualcuno che, però, non poteva fare a meno di specchiarsi in tutte le vetrine di passaggio, conosci benissimo la sensazione di fastidio che ti può dare avere a che fare con una persona così vanitosa!

L’oroscopo ci ha già fornito tantissime informazioni rispetto ai segni zodiacali: sappiamo quali sono i segni più snob ed anche i segni che sono più odiati da tutto lo zodiaco.

Scopriamo, adesso, quali sono i segni più vanitosi di tutti in modo da essere preparati quando li incontreremo.

Potresti esserci anche tu nella classifica delle prime cinque posizioni: quante volte ti guardi allo specchio?

Capricorno: quinto posto

Chiedete ad un Capricorno di farvi vedere il suo armadio: il risultato, ve lo possiamo assicurare, vi stupirà profondamente.

Anche se non sembra, perché non farebbero mai trapelare il loro bisogno di rassicurazione ed attenzione, i nati sotto il segno del Capricorno sono dei veri e propri vanitosi.

Guarderanno sempre lo specchio per assicurarsi di essere bellissimi e non possono sopportare di avere qualcosa fuori posto.

Il loro armadio è pieno di vestiti all’ultima moda e farebbero di tutto per farsi notare dagli altri.

Insomma, sono dei vanitosi… nascosti (ma che non vedono l’ora di essere al centro dell’attenzione).

Ariete: quarto posto

Testardi, cocciuti, convinti di essere perfetti ed amanti della competizione: i nati sotto il segno dell’Ariete sono perfetti per interpretare il ruolo del vanitoso convinto di essere il più bello di tutti!

Anche se riconoscono (a stento) di avere qualche difetto, i nati sotto il segno dell’Ariete pensano, infatti, che tutti apprezzino i loro tratti caratteriali peggiori ed il loro modo di fare.

Non si tratta di un semplice errore: sono sinceramente convinti di essere i più belli ed i più interessanti di tutto lo zodiaco!

Impossibile convincerli del contrario: insomma, l’Ariete è uno dei segni più vanitosi che potrete mai incontrare nella vostra vita.

Vergine: terzo posto

Amanti della perfezione e veri e propri “precisini“; i nati sotto il segno della Vergine fanno parte di quella categoria di persone che adora, semplicemente, il loro riflesso!

In loro tutto è sempre sapientemente calibrato e sistemato nel modo giusto: non escono di casa se non sono pettinati, vestiti, truccati ed accessoriati come vogliono loro!

Impossibile cogliere una Vergine con la tuta ed i capelli legati oppure con la camicia sporca e la cravatta slegata.

Adorano fare un’ottima impressione e sono attentissimi al loro aspetto fisico.

Peggio ancora! Spesso finiscono per distrarsi (nelle conversazione, nelle relazioni e nella vita) e non fanno attenzione a quello che dite: sono troppo concentrati a complimentarsi con sé stessi per il proprio aspetto!

Bilancia: secondo posto

Esiste qualcuno di più vanitoso dei nati sotto il segno della Bilancia?

La risposta è, evidentemente, sì visto che si trovano solo al secondo posto nella nostra classifica dei segni zodiacali più vanitosi di tutti!

Anche se non occupano il primo posto della nostra classifica, non crediate che i nati sotto il segno della Bilancia siano poco vanitosi… anzi!

A questo segno piace tantissimo mirarsi e rimirarsi nello specchio: adorano la propria voce ed il modo in cui scrivono, ridono più forte di tutti alle loro stesse battute e non smetterebbero mai di complimentarsi con sé stessi.

Insomma, si tratta di un segno che non ha certo problemi di autostima!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più vanitosi

Al primo posto troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone: sono loro i più vanitosi dello zodiaco!

Il Leone, infatti, è un segno che adora attirare l’attenzione su di sé proprio perché è sempre perfetto e curato.

I nati sotto questo segno sono dei veri e propri aficionados della palestra, passerebbero ore dal parrucchiere ed hanno abbastanza vestiti per cambiare look ogni giorno dell’anno.

Impossibile cercare di competere con la loro vanità: i Leoni sono i veri e propri Narciso dello zodiaco!