Drusilla Gucci dopo l’Isola dei Famosi trova l’amore: un ex Uomini e Donne

Drusilla Gucci dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi trova l’amore. Lui è una vecchia conoscenza di Maria de Filippi

Drusilla Gucci si è fatta conoscere al grande pubblico nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Tutto sommato è andata bene, riscuotendo simpatia e arrivando a circa metà programma prima della fatidica eliminazione. Si è presentata come single, e (probabilmente) in cerca dell’amore. Lo avrà trovato? Difficile saperlo perché la modella è molto riservata riguardo la sua vita privata, ma più di un indizio porta a una inaspettata strada verso Francesco Chiofalo.

Ebbene sì, si tratta dell’ex di Antonella Fiordelisi, che si sarebbe avvicinato alla modella fiorentina. Eppure i due personaggi sembrano molto diversi, sia nel modo di porsi che nel comportamento. Chiofalo è noto per essere quasi sempre al centro di vicende di gossip, mentre la Gucci è, come detto, molto più discreta e riservata. Eppure sembra che stia nascendo qualcosa.

Drusilla Gucci, il suo nuovo amore è una vecchia conoscenza di Maria de Filippi?

Sarà vero? Va detto che nulla di segreto è stato fatto, visto che ci sono eloquenti scatti social su Instagram con Drusilla e Chiofalo insieme. Lui, in questo caso, avrebbe fatto da personal trainer per la ragazza. “Ci stiamo solo conoscendo”, avrebbe risposto Drusilla a chi he le ha chiesto informazioni. Del resto l’ex tronista di Maria De Filippi è un personaggio spesso contestato, in particolare dopo l’ultima edizione di Temptation Island. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla blogger Deianira Marzano, ci sono vari indizi sulla presenza di Drusilla nella vita di Francesco.

L’occhio fino della Marzana avrebbe perfino riconosciuto il beauty case della Gucci in una foto di Chiofalo pubblicata su Instagram. L’immagine, infatti, è stata scattata nel bagno dell’uomo. Sempre secondo le ricostruzioni della blogger, quel bagno sarebbe in una camera d’albergo, e quel dettaglio del beauty dovrebbe essere la testimonianza di come i due abbiano avuto contatti sicuramente ravvicinati. Che sia solo amicizia?