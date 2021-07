Sei uno dei segni più pazienti dello zodiaco? Scopriamo insieme quali sono i cinque segni impossibili da far arrabbiare con la classifica dell’oroscopo di oggi!

Lo vogliamo dire subito: questa classifica non è da usare come un’arma impropria, cercando le persone nate sotto ai segni al primo posto e tentando di farle arrabbiare!

Avete capito?

Altrimenti, se intendete utilizzare questa classifica per fare del male, non vi diremo quali sono le prime posizioni: siamo d’accordo?

Ora, dopo aver fatto questa introduzione (ed avervi rivelato che chi scrive non fa parte della classifica dei segni impossibili da far arrabbiare), scopriamo insieme i nostri “vincitori” di oggi.

Ci sarai anche tu?

I segni più pazienti dello zodiaco: scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi

Di solito si tratta di persone abituate a perdonare veramente di tutto, incapaci di prendersela su personale e, diciamocela tutta, sinceramente buone.

Di chi parliamo?

Ma di tutte quelle persone nate sotto il segno… della pazienza!

Che tu ci creda o meno, anche la pazienza è una delle caratteristiche che stelle e pianeti hanno distribuito ad alcuni segni più che ad altri.

Dove credi di trovarti nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi?

Scopriamo subito quali sono i segni più pazienti dello zodiaco e scopriamo anche se è veramente impossibile farti arrabbiare.

Che ne dici: ci sarai in questa classifica oppure è assolutamente impossibile trovarti tra le prime cinque posizioni?

Cancro: quinto posto

Contro ogni pronostico, i nati sotto il segno del Cancro riescono a strappare un quinto posto nella nostra classifica di oggi.

Vogliamo essere completamente onesti con voi: sì, spesso i nati sotto il segno del Cancro perdono la pazienza e quindi sfigurano decisamente nella classifica dei segni più pazienti dello zodiaco!

Il motivo per il quale si trovano qui, è che spesso il Cancro fa dei grossi sacrifici per non diventare immediatamente un tornado di rabbia e fiamme.

Questo segno, infatti, è estremamente paziente e comprensivo e scusa molti atteggiamenti e comportamenti non sempre corretti.

Insomma: a volte si arrabbiano ma fidatevi di noi. I nati sotto il segno del Cancro sono veramente molto pazienti: se li avete fatti arrabbiare è meglio lasciare il paese per un po’ di tempo!

Toro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Toro sono persone decisamente poco rabbiose, capaci di mantenere una calma glaciale quando la situazione lo richiede.

Il Toro, infatti, è un segno decisamente poco attaccato al rancore e non ha paura di lasciar andare quando è il momento.

Se siete amici con un nato sotto il segno del Toro, sapete benissimo che quasi nulla può farlo arrabbiare… così come anche voi non dovete arrabbiarvi quando a mancare è il Toro stesso!

Questo segno, infatti, è capace di perdonare senza problemi ma si aspetta, ovviamente, lo stesso trattamento da parte vostra!

Cercate di essere pazienti e comprensivi e verrete premiati: il Toro non si arrabbierà mai con voi!

Scorpione: terzo posto

Anche lo Scorpione ci sembra un segno veramente “anacronistico” in questa classifica, eppure si trova sul primo gradino del podio dei segni più pazienti dello zodiaco!

Lo Scorpione, infatti, è uno di quei segni che non ha paura di affrontare crisi e traumi… anzi!

Se avete avuto mai a che fare con uno Scorpione, avrete ormai già capito che la sua politica è quella di non infiammarsi veramente mai.

Lo Scorpione annota tutto e non dimentica niente ma non si mette mai a fare scenate od urlare: la sua rabbia è freddissima ma pochi la sperimentano veramente!

Acquario: secondo posto

Capaci di perdonare anche la situazione più critica e terribile del mondo, si guadagnano di diritto il secondo posto in questa classifica.

Di chi parliamo? Ma dei nati sotto il segno dell’Acquario, ovviamente!

L’Acquario è un segno capace di perdonare veramente di tutto, spesso a discapito del proprio benessere personale!

Questo segno, infatti, è uno di quelli che più di tutti riesce a mettersi dietro alle spalle i problemi e perdona veramente tutti.

Non approfittatevi dei nati sotto il segno dell’Acquario: sono troppo buoni per dirvi davvero come stanno le cose e vi perdoneranno (anche se, in qualche modo, non ve lo faranno mai dimenticare).

Fate attenzione!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più pazienti dello zodiaco

Infine, al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dello Sagittario: sono loro i più pazienti di tutto l’oroscopo!

Lo sappiamo, lo sappiamo: non è una novità.

Il Sagittario, infatti, è un segno estremamente gentile e dolce, capace di essere un amico leale ma anche di mantenere i segreti più terribili senza fiatare.

Al Sagittario piace avere molti amici e si rende conto anche delle loro difficoltà, dei loro difetti e delle loro mancanze senza problemi.

Non solo non è capace di arrabbiarsi ma è anche sempre felice e contento: insomma, se avete un Sagittario nelle vostre vite non tentate di farlo arrabbiare.

Non perché la sua rabbia è incontenibile (tutt’altro) ma perché, semplicemente, è impossibile far saltare i nervi ad un Sagittario!