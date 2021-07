Ci sono sempre novità per Harry d’Inghilterra e sua moglie, l’ex attrice statunitense Meghan Markle. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla coppia più chiacchierata del Regno Unito

Alcune settimane fa Meghan Markle e suo marito, in principe Harry, hanno concesso un’intervista ad Oprah Winfrey che ha fatto molto discutere. Il loro intervento è andato in onda il 7 marzo sui canali della Cbs ed è stato venduto in tutto il mondo, compreso il nostro paese. Gli argomenti trattati sono stati molti.

L’intervista dura circa un’ora e mezza ed ha acceso l’interesse sulla villa di Montecito dei due ex reali britannici. Moltissimi tabloid e magazine hanno trattato questo argomento e, grazie ad alcuni magazine statunitensi, adesso sappiamo quante case hanno cambiato Meghan ed Harry prima di andare a vivere in California.

Vediamo insieme nel dettaglio tutti i passaggi che hanno fatto i due coniugi prima di stabilirsi nella maxi villa californiana. Hanno veramente fatto il giro del mondo!

Tutte le case dei duchi di Sussex

La villa di Montecito, nella contea di Santa Barnara, in California, è costata circa 14,65 milioni di dollari. Lo riporta il settimanale Variety. L’ex attrice statutinense e l’ex reale inglese vi si sono stabiliti nel corso della scorsa estate. Durante l’intervista di Oprah Winfrey si vedono alcuni dettagli di questa mega abitazione, seppur tutti nella parte esterna della villa.

Ci sono circa tre ettari di verde, un pollaio che ospita esemplari animali salvati da un allevamento intensivo e tanta natura. Risulta evidente che Harry avesse bisogno di un po’ d’Inghilterra anche in California. La scelta di quella dimora non è casuale, i due coniugi, infatti, ne hanno cambiate molte da quando si sono sposati.

Gli ex reali hanno inizialmente convissuto nel Nottingham Cottage di Kensington Palace. Quando è arrivato il primo figlio hanno deciso di spostarsi nel più grande Frogmore Cottage. Questo trasferimento, secondo la stampa inglese, sarebbe dovuto in realtà ai primi malumori nati tra William e Kate.

Poi è arrivato l’addio alla Gran Bretagna e l’approdo in Canada, nella città di Vancouver. Lì hanno preso in affitto una tenuta con spiaggia privata. Dopo appena tre mesi, hanno preferito spostarsi a Beverly Hills, anche a causa dell’aumento dei casi di Covid-19. In Canada avevano il timore della chiusura dei confini e non si sentivano protetti da occhi esterni, soprattutto dai paparazzi.

La casa di Beverly Hills è stata messa a disposizione dal noto produttore cinematografico Tyler Perry. Il produttore li ospita e gli offre anche sicurezza, da qui è nata l’idea di Montecito, attuale abitazione di Meghan ed Harry.

La casa di Montecito

Come abbiamo già detto, attualmente William d’Inghilterra e Meghan Markle vivono nella zona di Montecito, nella contea di Santa Barbara. Questa contea si trova nello stato della California, uno dei più popolati degli Stati Uniti d’America. Si tratta della quinta residenza che la coppia cambia da quando si è sposata.

La villa ha un valore di circa 14,65 milioni di dollari e permette a Meghan ed Harry di fare lunghe escursioni, proprio come se vivessero anche nel Regno Unito. I due hanno deciso di vivere lì perché riescono a stare lontani dalla luce dei riflettori e dal gossip. Nei limiti del possibile, ovviamente. Sono e saranno sempre una delle coppie più chiacchierate del pianeta.

Il magazine Hello ha fatto una breve descrizione della villa: “Si trova in un quartiere rinomato per le sue particolari colline appartate, che riescono a garantire una buona privacy. La proprietà si trova in una strada privata, nella quale c’è un lungo vialetto e grandi cancelli di sicurezza prima delle varie abitazioni”.

Anche altri personaggi famosi vivono nei pressi di questa villa. Si tratta di Tom Cruise, Ariana Grande, Ellen DeGeneres, Gwyneth Paltrow e la stessa Oprah Winfrey, che ha intervistato Harry e Meghan alcune settimane fa. Una zona di lusso, quindi, che permette ai due ex reali di vivere serenamente, lontani da occhi indiscreti.

Gli interni dell’appartamento

La casa ha nove stanze da letto e sedici bagni. Le immagini degli interni sono attualmente top secret. Abbiamo potuto scoprire qualche dettaglio quando uno dei due ha partecipato ad alcuni collegamenti via web. Ad esempio, la duchessa di Sussex ha partecipato ad un evento benefico organizzato dall’ente Smart Works. In questa occasione si vedeva chiaramente un camino in pietra alle sue spalle.

In occasione di un collegamento con il programma America’s Got Talent, invece, è stato svelato un altro angolo della zona giorno. La protagonista del collegamento è sempre Meghan, seduta su un divano. Si nota una madia arricchita da una candela Diptyque, alcuni libri, un mazzo di ortensie e tre quadri con nidi di uccelli presenti in una produzione di Barloga Studios.