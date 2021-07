Barbara D’Urso tagliata da Mediaset: la reazione che nessuno si aspettava

Barbara D’Urso “ridimensionata” a Mediaset. Ecco l’inaspettata reazione dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sui suoi programmi

Aria di cambiamento in casa Mediaset. Tantissime le novità in cantiere per la prossima stagione televisiva offerta dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Dal ritorno de “La talpa” all’abbandono di Alessia Marcuzzi dopo più di vent’anni, le sorprese sembrano dietro l’angolo pronte per stupire il pubblico.

Barbara D’Urso è stata per più di un decennio conduttrice di punta della rete ammiraglia Canale 5. In onda in diretta praticamente ogni giorno, “Carmelita” ha fatto compagnia a milioni e milioni di telespettatori con i suoi programmi quotidiani. Quest’anno però interverranno alcune modifiche volte a “ridimensionare” il suo ruolo in tv. Ecco cosa bolle in pentola e la sua reazione.

Barbara D’Urso: la reazione dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha confermato il ridimensionamento del ruolo della D’Urso in tv affermando: “C’è un cambiamento editoriale. Devo dire che Barbara d’Urso ha fatto un lavoro preziosissimo e bellissimo per l’azienda. Pensiamo però che quel tipo di infotainment che definirei a 360° sia un po’ passato. Per questo abbiamo pensato di cambiare squadra”.

In pratica, “Domenica Live” non sarebbe stato riconfermato, mentre la durata di “Pomeriggio 5” dipenderà dalle scelte relative alla “scaletta” della rete. La conduttrice partenopea ha reagito alle parole di Pier Silvio Berlusconi tramite alcuni “re-tweet” di post in cui si sottolineavano le parole di stima dell’editore nei suoi confronti, come il seguente:

“Barbara ha fatto un lavoro grandissimo, nei mesi di lockdown ho apprezzato il lavoro che ha fatto, è una professionista unica sempre sul pezzo: bravissima, tostissima. Barbara rimane nella nostra squadra, è una risorsa Mediaset”. (P. S. Berlusconi) #fairumore ✨ pic.twitter.com/Hpww38Nw2X — Fc Barbara d’Urso (@Fanclub_dUrso) July 1, 2021