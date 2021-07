Storie di Instagram, la sconvolgente novità che può rivoluzionare tutto

I tecnici stanno studiando delle novità da introdurre nelle Storie di Instagram. Tra queste anche la possibilità di creare contenuti esclusivi

Il mondo dei social continua ad evolversi e adattarsi sempre più alle esigenze del mercato. Stare al passo con ogni novità diventa sempre più complicato, ma anche gli utenti meno esperti hanno abbastanza chiara la direzione che stanno prendendo gli sviluppatori, ovvero quello di creare sempre maggior interazione e soprattutto di arricchire il comparto video.

Instagram in particolare, dopo aver introdotto i Reels e IGTV, ha deciso di puntare forte sulla creazione di contenuti video. Adam Mosseri, CEO della compagnia, ne ha parlato esplicitamente in un suo tweet recente: “Ad oggi siamo focalizzati su quattro aree: creators, video, shopping e messaggistica. Ma vogliamo abbracciare i video in maniera ancora più plateale”.

Quali saranno i cambiamenti apportati dagli sviluppatori? Secondo un leaker italiano le novità riguarderanno soprattutto le Storie di Instagram e se la notizia sarà confermata ci aspetta davvero qualcosa di rivoluzionario.

Storie di Instagram, in arrivo contenuti esclusivi per i fan

Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, sempre ben informato sulle novità che riguardano il mondo della tecnologia, ha parlato apertamente di una nuova funzione in fase di sviluppo, ovvero quella dei contenuti esclusivi nelle Storie di Instagram.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀 ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021

In poche parole i creatori di contenuti potranno condividere soltanto con i loro fans, e non con tutti gli utenti di Instagram, le loro foto ed i loro video. E magari, ma questa è soltanto un’ipotesi (non troppo remota), lanciare un abbonamento mensile o settimanale per accedere a questi contenuti esclusivi.

Inoltre, grazie alla nuova funzione, non sarà possibile fare screenshot di questi contenuti, onde evitare di vederli circolare in altre pagine o profili sul web. La novità è ancora in fase di test e non è detto che venga introdotta, ma lascia ben chiare le intenzioni e la strada che Instagram ha deciso di intraprendere per i prossimi mesi.