Elena D'Amario, avete mai visto la mamma? Sembrano due gocce d'acqua

Elena D’Amario, avete mai visto la mamma? Due gocce d’acqua, praticamente sua sorella. La madre e la figlia sono praticamente identiche

La ballerina Elena D’Amario conquista il pubblico da anni: non solo per la sua bravura ma anche per la sua straordinaria bellezza. Elena utilizza molto Instagram, e in una delle ultime occasioni ha voluto postare delle foto di sua madre. Una serie di immagini di diversi anni fa, nelle quali si vede la straordinaria somiglianza tra la mamma e la figlia.

La signora Maria Teresa Caruso somiglia in maniera incredibile alla figlia. Una serie di immagini che hanno stupito i followers. Nella didascalia alle foto, la D’Amario ha scritto: “Quando guardo queste foto penso sempre che avrei voluto conoscerti da ragazza, esserti amica – si legge su Instagram – poi rifletto sulla grande fortuna che ho avuto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

- Advertisement -

Leggi anche – Amici 20, la mamma di Giulia Stabile parla del passato della ballerina: “Una lotta continua”

Elena D’Amario e l’impressionante somiglianza con la madre: fan incantati

E ancora: “Essere tua figlia e crescere con i tuoi valori, accompagnata dalla tua intelligenza, bontà e stile. Buon compleanno mamma, tua E.”. E infatti l’occasione per pubblicare queste foto è stata proprio il compleanno della madre. Foto che hanno impressionato i followers della ballerina, con oltre 64mila like tra gli oltre 1 milione di seguaci complessivi.

Tra i commenti alle foto spicca anche quello di Sandra Milo, che scrive: “Stessi occhi! Buon compleanno alla tua mamma”. Elena D’Amario dal 2015 è ballerina professionista e coreografa stabile nel talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2017 è stata candidata a vincere i Clive Barnes Awards, uno tra i premi più prestigiosi al mondo nel panorama del teatro e della danza.