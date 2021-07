Filippa Lagerback e Daniele Bossari, visto la figlia? Bellezza stratosferica

Filippa Lagerback e Daniele Bossari, avete mai visto la figlia Stella? Oggi è cresciuta ed è di una bellezza stratosferica. Le foto incantano

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono una delle coppie “vip” più longeve e affiatate. La co-conduttrice di “Che tempo che fa” e l’ex Vj e vincitore del Grande Fratello Vip formano una famiglia unita e ammirata da tantissimi followers sui loro social. Filippa e Daniele hanno una splendida figlia, Stella, che il prossimo 24 luglio compirà 18 anni. Si tratta di una bellissima ragazza, le cui foto incantano.

Sia nel suo profilo personale Instagram che nelle foto che i genitori pubblicano con lei, si vede la sua particolare bellezza. Scene di vita quotidiana, ma anche di vacanze, come quelle recenti in Grecia. Filippa Lagerback ha spiegato che per i 18 anni di Stella ha voluto fare un regalo speciale. Un modo per festeggiare anche il ritorno alla “nornalità” dopo le lunghe restrizioni Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Stella, la splendida figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari

Da qui il viaggio in Grecia per festeggiare la maggiore età della figlia. Paesaggi incantevoli e una cornice estiva che esalta il fascino della giovanissima Stella. Del resto con due genitori affascinanti il risultato non poteva che essere questo. In particolare colpisce la somiglianza tra la madre e la figlia: è un po’ un luogo comune, ma le due davvero sembrano sorelle. Stella è nata nel 2003, e sul suo profilo Instagram ha circa 140mila follower.

Occhi azzurri, castana e con un fisico notevole, la figlia di Filippa e Daniele non colpisce soltanto per l’aspetto estetico, ma anche per i suoi tanti interessi, ereditato dai genitori. Dalla musica alla fotografia, passando per i viaggi e l’arte. Insomma, una ragazza da scoprire, che non ha ancora deciso se il suo futuro sarà nel mondo dello spettacolo o se si concentrerà su altro.

L’account Instagram di Stella Bossari