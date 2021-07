Elettra Lamborghini è tornata a far ballare tutti con “Pistolero”. Ma la showgirl ha in programma grosse novità e ha coinvolto i suoi fan

Elettra Lamborghini lancia la sua sfida ai fan. La showgirl, dopo la sua esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi, è tornata finalmente a fare ciò che più le piace, ovvero la musica.

La ricca ereditaria ha intenzione di diventare ancora una volta la regina dell’estate ed il suo nuovo singolo “Pistolero” è già diventato una vera e propria hit. In questi giorni Elettra si sta rilassando in vacanza: per le ferie ha scelto il mare della Grecia, dove sta passando delle bellissime giornate in compagnia dei suoi amici.

Immancabili le sue foto sexy in costume, senza far mancare come sempre un po’ di autoironia: il suo scatto con “l’uccello in mano” è diventato virale in pochissime ore. Ma la Lamborghini, oltre alle vacanze, ha in serbo un’altra novità e poche ore fa ha svelato di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini svela la copertina del suo EP e gioca con i suoi fan

A partire da venerdì 25 giugno, infatti, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo EP di Elettra che si chiamerà “Twerking Beach”. E’ stata la stessa artista a comunicarlo tramite il suo profilo Instagram, svelando anche la copertina che la vede ancora una volta in abiti stile far west.

“Facevo finta di niente ma ho altre pallottole in canna per voi biccisss. Era da tanto che me lo chiedevate ho voluto farvi questa sorpresa!”. Elettra commenta così la bella sorpresa su Instagram, spiegando anche che il cd sarà disponibile dal 9 di luglio.

Ma c’è di più: la Lamborghini, attraverso le sue storie di Instagram, ha voluto sottoporre un quiz ai suoi fan. Si tratta di indovinare il titolo della canzone che accompagnerà il lancio del suo EP.

Elettra ha svelato un indizio, un po’ come se fosse uno di quei giochi che spesso si vedono in televisione: “B****** ***** ***A”, questo il titolo da indovinare, con tanto di lettera iniziale e finale.

Ovviamente i followers della showgirl si sono scatenati e lei ha pubblicato alcune delle risposte più divertenti. Uno dei commenti è stato quello della sua amica Ludovica Pagani che per sfotterla ha scritto “Buttanella”. Ma c’è anche chi le ha suggerito il titolo: “Bambina senza testa”. Quest’ultimo nome è piaciuto tantissimo alla Lamborghini, tanto che in una sua storia ha commentato così:

“Raga mi sono impuntata è bellissima bambina senza testa. Perchè non ci ho pensato prima? Devo riregistrarla”.

