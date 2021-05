Nuovo intervento per Laura Torrisi. Dopo quello subito a Capodanno, l’attrice è stata ricoverata per essere operata ancora

Ancora un intervento in sala operatoria per Laura Torrisi. L’attrice torna sotto i ferri, dopo che a gennaio era stata operata di endometriosi. E’ stata lei stessa a dare l’annuncio ai suoi followers con un post su Instagram, nel quale si è fatta un selfie dal letto dell’ospedale. Si intravedono le gambe e la sua mano.

La Torrisi cerca di sdrammatizzare mandando un messaggio distensivo. In cambio ha ricevuto molte risposte di incoraggiamento e di affetto. “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo”, ha scritt nel suo post su Instagram. “Oggi allegra come Heidi a Francoforte”, questa la sua battuta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi di nuovo in ospedale: deve essere operata. Le sue condizioni

Il riferimento è, ovviamente, alla preoccupazione per l’imminente intervento, ma i moltissimi messaggi di sostegno di amici e sconosciuti le avranno dato sicuramente un po’ di conforto. “Il tempo di mettere qualche altra tacca alla mia collezione di cicatrici e torno – ha concluso nel suo messaggio – e dopo solo sorrisoni”.

L’augurio dei suoi fan è che tutto possa andare per il meglio e che Laura Torrisi possa presto postare un altro messaggio per confermare che l’intervento si è concluso in modo positivo. Tra i messaggi di sostegno si vedono quelli di Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Sandra Milo, Elisabetta Gregoraci e Cristina Chiabotto. Insomma, il supporto non le manca. Non resta che attendere il buon esito di questo secondo intervento.