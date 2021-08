Il personaggio di oggi è una delle donne più famose nel mondo della tv. Però da qualche settimana la sua vita non è più la stessa

Torna la nostra rubrica-test in cui voi lettori dovrete indovinare, grazie ai nostri suggerimenti, qual è il vip misterioso che si cela dietro il profilo di questa immagine. Andando avanti nella lettura scoprirete sempre qualche dettaglio in più, degli indizi scelti appositamente per aiutarvi nella scelta.

Ovviamente, se siete dei veri esperti e dei fan del personaggio in questione riuscirete facilmente ad indovinare. Per i meno esperti invece, cercate di trovare la risposta giusta facendovi aiutare dai nostri suggerimenti. Iniziamo!

Instaquiz: scopri chi è la vip di oggi che ha deciso di cambiare vita

Partiamo dalla sua ‘carta di identità’. Ecco i dati anagrafici del nostro vip da scoprire

- Advertisement -

Data di nascita:11 novembre 1972

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: 178 cm

Professione: Presentatrice Tv

Le sue origini

Prima di iniziare a lavorare nel mondo della tv e dello spettacolo, la nostra biondissima vip era appassionata di lingue straniere. Si è infatti diplomata nella Capitale al liceo linguistico, studiando inglese, francese e spagnolo.

Romana doc, non tutti sanno però che la sua famiglia materna è in realtà originaria di un piccolo paesino in provincia di Foggia. Sempre prima del debutto in tv la donna misteriosa è apparsa in molte pubblicità.

L’amore

La sua vita privata e sentimentale, ovviamente, è di dominio pubblico. Ha avuto due relazioni molto importanti, una con un famosissimo calciatore ed allenatore, un’altra con un cantante figlio d’arte.

Ha due figli, ognuno avuto da un compagno diverso. Attualmente è legata ad un produttore televisivo con il quale si è sposata nel 2014 in Inghilterra, più precisamente nelle campagne inglesi dei Cotswolds poco lontano da Londra.

La carriera

I suoi esordi in televisione sono a Telemontecarlo, prima con un programma di intrattenimento e poi con uno sportivo in cui affiancava Josè Altafini. Poi il passaggio alle reti Mediaset, dove diventa famosa soprattutto per un programma in cui doveva far conoscere ed innamorare due ragazzi.

La carriera prosegue con la conduzione di uno dei festival musicali più apprezzati dagli italiani, poi le collaborazioni con la Gialappa’s Band e soprattutto due grandi programmi di successo: Le Iene ed il Grande Fratello. Al momento la presentatrice ha deciso di abbandonare la carriera televisiva.

Avete capito di chi si tratta?

Beh, ormai con questi ultimi due indizi dovreste aver capito di chi stiamo parlando. Non vi resta che cliccare sul pulsante qui in basso e scoprire se avevate ragione.

Cliccate sul pulsante qui sotto ‘SUCCESSIVO’ per scoprire la risposta