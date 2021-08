Scopriamo insieme se sei uno dei cinque segni con più autostima dell’oroscopo: la classifica di oggi ci svela tutti i segni “arroganti”.

Quante volte ti è capitato di vedere qualcuno soccombere ad una sfida perché, semplicemente, non aveva abbastanza fiducia in sé stesso?

Magari nella vita reale oppure semplicemente guardando uno show televisivo, quando uno dei concorrenti abbandonava la gara perché “non ce la faceva più“.

In tutte queste situazioni, sii sincero, ti sei sempre trovato a pensare “Se ci fossi io, al posto loro, di certo non rinuncerei“.

Sai qual è il motivo? Con ogni probabilità dovresti ringraziare stelle e pianeti perché ti hanno donato un’autostima non indifferente.

Scopriamo se sei nella classifica di oggi dei cinque segni zodiacali più “pieni di confidenza”!

I segni con più autostima dell’oroscopo: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Tutti, chi più e chi meno nella vita, abbiamo un poco di autostima che ci aiuta ad andare avanti nella vita.

Ci sono persone che ne hanno veramente poca e che, quindi, faticano a portare a termine anche il più piccolo compito o sfida nella vita.

Altre persone, invece, sono talmente piene di autostima da non rendersi neanche conto di quando prendono delle vere e proprie cantonate!

Non è che fai parte più del secondo gruppo che del primo?

Per scoprirlo, ovviamente, non ti servirà altro che leggere la classifica dell’oroscopo di oggi, quella dei segni zodiacali con più autostima!

Scopriamo insieme dove ti posizioni in classifica o se, purtroppo per te, colleghi di lavoro e fidanzati si trovano nelle posizioni più alte.

Avere a che fare con le persone piene di autostima non è sempre semplice: però è possibile!

Leone: quinto posto

Anche se si trova in classifica, il Leone non è al primo posto o nelle posizioni più alte della classifica dell’oroscopo di oggi.

Questo è un segno, infatti, che ha molta autostima ma non sempre si fida delle sue sensazioni e di sé stesso!

Il Leone è capace di cedere nei momenti di crisi perché è capace di essere il suo peggior nemico. Quando qualcuno lo sfida, però, ritrova tutta la sua forza e riesce sempre ad emergere grazie alla sua autostima: basta non lasciarlo!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone particolarmente piene di autostima: non hanno paura di niente e di nessuno, soprattutto quando si parla di loro stessi!

Lo Scorpione, infatti, è un segno che crede particolarmente nelle proprie capacità e non si ferma di fronte a nessuna sfida.

Metterlo in difficoltà è quasi impossibile: gli Scorpione sono i primi a cercare il confronto e sanno difendersi bene nelle difficoltà.

La loro autostima è (quasi) incrollabile: ma voi non li vedrete mai crollare.

Ariete: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica, abbastanza sorprendentemente, troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha un’autostima piuttosto forte anche se, spesso, la contesta da solo con sé stesso.

L’Ariete è un segno curioso: non fa altro che fare domande a tutti riguardo quello che deve o non deve fare, come si deve vestire o come si deve comportare.

A prima vista, quindi, sembra veramente un segno insicuro e che non ha idea di quello che vuole fare nella vita! Dopo aver “preparato” il terreno in questa maniera, però, l’Ariete svela un’autostima niente male. Improvvisamente prende tutte le decisioni che ha rimandato fino a quel momento e non ha paura di osare. Si tratta di uno dei segni con più autostima dell’oroscopo: non c’è niente da fare!

Bilancia: secondo posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia sono persone particolarmente piene di autostima. Sono persone che credono fortemente nelle loro capacità e che sono anche capaci di esaltarle al massimo (magari aggiungendo un poco di fantasia quando serve).

La Bilancia è un segno che crede nelle proprie potenzialità e che non fa altro che “venderle” anche agli altri.

Non sono particolarmente chiacchieroni e non vogliono attirare troppo le attenzioni su di sé. Se gli chiedete qualcosa, però, la Bilancia sarà sempre la prima a rispondere: ha sempre idea di quello che deve dire e fare e, soprattutto, ha sempre una parola per chiunque e su qualunque argomento!

La Bilancia è uno di quei segni che, nonostante le difficoltà ed i problemi, si sentirà sempre pieno di autostima per le proprie capacità.

Sono molto bravi a fare moltissime cose: per questo, i nati sotto il segno della Bilancia, sono abbastanza giustificati.

Hanno un’autostima “spaziale” ma… meritata!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni con più autostima di tutto l’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo è un segno che nasconde numerose sorprese sotto il punto di vista caratteriale!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, possono fare mostra di una grande autostima ma prima di rendervene conto passano degli anni!

I Gemelli sono persone estremamente creative e bravissime nel loro lavoro: generalmente, poi, non hanno paure e si lanciano all’avventura senza pensarci due volte.

Per questo motivo, quindi, anche se non sembrano così pieni di sé, ad un certo punto i Gemelli faranno mostra di una sicurezza di sé veramente incredibile.

La loro autostima spesso confonde gli altri: se i Gemelli possono essere “arroganti” lo sono particolarmente quando si parla di loro!

Non esiste sfida personale che i Gemelli non vincano (almeno nella loro testa). Sono i più bravi in tutto: spesso hanno ragione ma tante altre volte sbagliano. Solo la loro incrollabile autostima li sorregge sempre e comunque!