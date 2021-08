Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi: ci sei anche tu tra i primi cinque segni zodiacali dal cuore tenero?

Se alla parola “tenero” ti vengono subito in mente orsacchiotti, peluche e bambini è arrivata veramente l’ora di ricredersi.

Perché? Semplicemente perché ad essere “carini e coccolosi” non sono solo i soggetti più “classici” ma anche tantissime persone che, a prima vista, sembrano tutto meno che teneri!

Uomini nerboruti e donne in carriera potrebbero fare tranquillamente parte della nostra classifica dei segni zodiacali di oggi. Quella sui segni più teneri di tutti!

Per scoprirlo, non devi far altro che leggere le prime cinque posizioni di oggi: sicuro di non esserci anche tu nella classifica dei cuori teneri?

I segni zodiacali dal cuore tenero: ci sei anche tu nella classifica più “dolce” dello zodiaco?

Essere teneri, spesso e volentieri, viene visto come un vero e proprio difetto: chi è tenero avrà sicuramente il cuore spezzato oppure verrà preso in giro o, ancora, verrà surclassato sul lavoro.

Avere il cuore tenero, invece, nonostante le lacrime sprecate per le pubblicità particolarmente commoventi e la tendenza a doversi asciugare il naso in continuazione, è un vero e proprio pregio!

Saper essere in contatto con i propri sentimenti, avere empatia nei confronti degli altri e sentire le ingiustizie sono tutte caratteristiche del cuore tenero.

Ma come fare a riconoscere i cuori puri da quelli meno… soffici?

Semplice! Con la nostra classifica di oggi dello zodiaco!

Preparati a scoprire le prime cinque posizioni nella classifica dei segni zodiacali dal cuore tenero dello zodiaco. Magari c’è il tuo capo a lavoro (speriamo) oppure c’è il tuo fidanzato: poco importa di chi si tratti.

Adesso sai di avere un tenerone… nel tuo circondario!

Leone: quinto posto

Anche se non gli piace ammetterlo, i nati sotto il segno del Leone sono veramente persone dal cuore tenero.

Per loro, infatti, è importantissimo proiettare un’immagine di potenza e aggressività, da veri leader in carriera.

Il Leone, però, è anche una persona estremamente emotiva, capace di commuoversi per le situazioni più inaspettate. Più cerca di nascondere il suo cuore tenero e più diventerà palese alle persone che lo circondano!

Scorpione: quarto posto

A sorpresa, troviamo nella nostra classifica anche tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Questo segno, infatti, non è solo un leader, un giocatore ed una persona senza scrupoli (a volte potete essere così, cari Scorpione, lo sapete).

Lo Scorpione è anche un segno che ha un gran cuore: spesso, infatti, a forza di essere sempre concentrati sul successo, i nati sotto il segno dello Scorpione sentono che gli manca qualcosa.

Riescono ad essere persone veramente generose ed altruiste, perché prendono in simpatia gli altri, soprattutto quelli che non hanno avuto le loro stesse possibilità.

Il cuore tenero dello Scorpione potrebbe sorprendervi: basta solo riuscire a “trovarlo“!

Cancro: terzo posto

Sorpresi di trovare i nati sotto il segno del Cancro al terzo posto della nostra classifica di oggi? Beh, non dovreste: non conosciamo nessuno (o quasi) con un cuore più tenero di quello del Cancro!

Il Cancro, infatti, è un segno che ha un cuore sempre pronto a sanguinare: gli basta vedere qualcuno soffrire per non riuscire a trattenere le lacrime!

I nati sotto il segno del Cancro possono essere visti asciugarsi gli occhi e tirare su con il naso anche semplicemente guardando una pubblicità od una serie TV… mentre tutti gli altri ridono o scherzano!

Il Cancro è uno di quei segni che veramente non può fare a meno di commuoversi e di sentire tutti i sentimenti… anche quelli degli altri! Sono dei veri cuori teneri (e forse anche troppo!).

Capricorno: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Anche se questo è un segno principalmente individualista e (diciamocelo) anche un poco egoista, il Capricorno è capace di mostrare un cuore tenero a chi… ehm, lo sopporta fino alla fine!

Il Capricorno, infatti, è uno di quei segni in grado di abbassare la guardia solo con determinate persone; persone che hanno atteso anni ed avuto pazienza per molto tempo con loro!

Anche se ci vuole molto per scoprire il suo cuore tenero, l’attesa viene premiata: il Capricorno è un vero tenerone, quando vuole!

I nati sotto questo segno, dopo tanta “durezza” mostrano poi un lato di sé veramente fantastico. Sono in contatto con i loro sentimenti, riescono finalmente ad esprimerli e sono dolcissimi: basta solo avere… ehm, veramente tanta pazienza!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali dal cuore tenero

Infine, al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi, troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

I Pesci, infatti, sono persone veramente… dolci e tenere! Sono loro ad avere il cuore più tenero di tutto lo zodiaco il che, evidentemente, può diventare presto un problema.

Abituati a provare tutti i sentimenti e praticamente tutti sempre insieme, i nati sotto il segno dei Pesci possono spesso stupirci.

Passano dall’amore folle per qualcuno a non provare niente in pochissimo tempo; poi c’è il momento nel quale sentono di nuovo sentimenti per un’altra persona che… neanche conoscono.

Poi piangono per uno sconosciuto visto per strada; improvvisamente sentono che la loro vita andrà benissimo e partono per un’avventura dall’altra parte del mondo.

Insomma, avete capito quello che intendiamo: i nati sotto il segno dei Pesci hanno un cuore tenero, sempre pronto a sanguinare e, soprattutto, sempre pieno di sentimenti!

Se volete vedere qualcuno esporsi senza paura, essere “fragile” ma allo stesso tempo forte, meglio guardare i Pesci. Saranno loro a darvi un modello… veramente fantastico!