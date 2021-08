Non puoi fare un passo che il tuo partner vuole sapere come e perché sia successo? La tua migliore amica non accetta tu abbia altre persone nella tua vita? Allora forse hai a che fare con uno dei segni più possessivi di tutto lo zodiaco!

La nostra società, purtroppo, ci ha spesso insegnato che il possesso (non importa neanche bene di che cosa) è una delle caratteristiche dei vincenti.

Chi ha qualcosa o qualcuno (che gli altri non hanno) è sicuramente una persona rispettata e temuta: chi non vorrebbe essere come lui?

Questo atteggiamento, però, ha creato una buona giustificazione per tutti coloro che sono dei veri e propri possessivi e che, spesso, avvelenano la vita degli altri a causa della loro ossessione.

Vuoi sapere se sei nella classifica dei segni che, a detta delle stelle e dei pianeti, sono dei veri ossessivi o se c’è qualcuno che conosci? Ecco le prime cinque posizioni!

I segni più possessivi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Possedere qualcosa, di certo, è una bella sensazione.

Magari si tratta di quel paio di scarpe che hai adocchiato per mesi prima di potertele permettere, della macchina che ti permette di essere indipendente oppure della casa che hai tanto sognato.

Generalmente, infatti, possedere è qualcosa che si riferisce agli oggetti (triviali o meno) che servono nella vita di tutti i giorni.

Ci sono molte persone, però, che sono possessive anche nei confronti di… altre persone (o addirittura dei propri animali) che condividono la vita con loro.

Pensiamo ai casi di amici o amiche che detestano tu abbia un altro circolo sociale (e che te lo fanno pesare ad ogni occasione), fidanzati o fidanzate che determinano con chi tu possa parlare o meno oppure genitori che impediscono ai figli di vivere la loro vita.

Essere possessivi viene spesso anche visto come un valore aggiunto: se qualcuno lo è con voi, vuol dire che valete qualcosa, vero?

Ovviamente la risposta è no: le persone possessive lo sono a prescindere ed hanno anche un grosso problema con il proprio ego!

Scopriamo la classifica dei cinque segni dello zodiaco che sono estremamente possessivi (e non si riescono proprio a gestire).

Toro: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno, infatti, è estremamente geloso oltre che, ovviamente, possessivo!

Il Toro è un segno che non si vergogna di ammettere di essere decisamente impreparato quando si tratta di affrontare questioni sentimentali.

La sua insicurezza, che funesta ogni aspetto della sua vita, “rovina” principalmente l’inizio di tutte le sue relazioni. Passati i primi momenti, però, il Toro è capace di farsi perdonare!

Bilancia: quarto posto

Per i nati sotto il segno della Bilancia essere possessivi è quasi una medaglia d’onore. Per questo motivo, quindi, loro lo sono con tutte le persone a cui vogliono bene!

Poco importa che siate amici, fidanzati, coinquilini o semplici conoscenti di una persona nata sotto il segno della Bilancia.

La Bilancia, infatti, troverà sempre il modo di dimostrarvi che vi “possiede” anche quando, di fatto, non è così. Ai nati sotto questo segno piace “infiltrarsi” nella vita degli altri, familiarizzare con rituali e tradizioni di cui non sanno niente e dimostrare una feroce gelosia nei confronti di chiunque si metta tra voi e loro. C’è da fare attenzione!

Gemelli: terzo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono possessivi per natura e proprio per questo si guadagnano il terzo posto nella nostra classifica dei segni più possessivi dello zodiaco.

Dovete fare estrema attenzione quando “stuzzicate” un Gemelli!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone estremamente passionali, con un umore decisamente altalenante che influenza non solo la loro vita ma anche quella degli altri!

I Gemelli, infatti, sono persone estremamente possessive, che vorrebbero rinchiudervi in una vera gabbia e “godersi” la vostra compagnia ogni volta che ne hanno voglia.

Spesso, però, perdono interesse velocemente, alla stessa maniera con cui hanno creato tutto il putiferio per avervi: fate attenzione quando avete a che fare con loro!

Leone: secondo posto

Il Leone si trova, sorprendentemente, in una delle posizioni più alte di questa classifica. Ma come mai?

Anche se fanno di tutto per non farlo vedere, i nati sotto il segno del Leone hanno una vita intima e sentimentale veramente ricca.

Abituati come sono a considerarsi i “padroni” di tutto e tutti, non c’è da stupirsi, quindi, che i nati sotto il segno del Leone siano possessivi. Ogni cosa o persona, nella loro mente, gli spetta di diritto! Ecco quindi che il Leone condivide facilmente gli oggetti a cui tiene di più e, soprattutto, si aspetta che le persone che gli stanno vicino abbiano solo lui come priorità.

Non spaventatevi quando il Leone “ruggisce“: generalmente sta solo cercando di nascondere il suo lato più tenero (ma non per questo dobbiamo giustificarlo. Essere possessivi è, dopotutto, sbagliato: non c’è altro da fare!).

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più possessivi dello zodiaco

Non ve lo sareste mai aspettato, vero? Eppure i nati sotto il segno dello Scorpione sono i segni più possessivi di tutto lo zodiaco. Che sorpresa!

Lo Scorpione, infatti, fa di tutto per non risultare possessivo e mente molto spesso riguardo i suoi sentimenti. Cerca di essere freddo e distaccato quando, in realtà, è un segno veramente molto passionale ed appassionato.

Oltre che passionale e appassionato, però, lo Scorpione è anche un’altra cosa: possessivo!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, vorrebbe avere la persona che ama tutta per sé e non ammette che questa possa avere altri interessi.

Lo Scorpione si “insinua” nella vita delle persone che ama, cercando di manipolarle fino al punto in cui riesce a diventare la loro unica priorità o guida.

Contestualmente, però, lo Scorpione si rifiuta di essere “catturato” e fa di tutto per mantenere le distanze.

Insomma, lo sapevamo già ma è meglio ribadirlo: lo Scorpione è un segno veramente difficile con cui avere a che fare!