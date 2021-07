Fai parte anche tu della classifica dei segni più “palloni gonfiati” dello zodiaco? Scopriamolo insieme: ecco la classifica di oggi!

Non fare quella faccia, sappiamo tutti che alla parola “pallone gonfiato” hai pensato immediatamente a qualcuno che conosci!

Magari si tratta del tuo capo oppure di quel tuo amico che cerca, ogni volta, di raccontarti storie veramente incredibili sulla tua vita.

Un pallone gonfiato è una persona difficile con cui avere a che fare: ecco perché, oggi, abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni zodiacali che sono… beh, hai capito. Dei palloni gonfiati!

Scopriamo subito insieme chi si classifica nelle prime cinque posizioni (sperando di non trovare il tuo segno zodiacale!).

I segni più “palloni gonfiati” dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Ok, va bene: magari un pallone gonfiato non è un pesce palla ma possiamo dire che un poco ci si avvicina, non trovi?

Dopotutto, infatti, i palloni gonfiati sono delle persone che si “riempiono” d’aria (fritta, potremmo dire) appena ne sentono il bisogno.

Se per i pesce palla il bisogno di gonfiarsi deriva dall’eventualità di essere mangiati, per i palloni gonfiati si tratta, ovviamente, di tutta un’altra storia.

Un pallone gonfiato non è (solo) una persona arrogante o maleducata: si tratta di qualcuno che si pregia talmente tanto delle proprie qualità che non può fare a meno di vantarsene in maniera decisamente esagerata!

Queste persone sono decisamente poco interessanti da frequentare ma, a volte, non ci rendiamo conto di che razza di palloni gonfiati siano fino a quando non è troppo tardi!

Fortunatamente l’oroscopo viene in nostro soccorso: scopriamo la classifica dei cinque segni più “palloni gonfiati” e… impariamo a gestirli!

Bilancia: quinto posto

Ebbene sì, cari nati sotto il segno della Bilancia, dovevate di certo aspettarvelo. Vi trovate di diritto nella classifica dei “palloni gonfiati“!

Siete persone che lavorano duro, questo è vero ma che non fanno neanche una piega quando possono vantarsi di meriti che… non hanno!

Appena raggiungete un risultato, di qualsiasi tipo, finite per diventare veramente poco umili e vi rendete quasi ridicoli.

Vorreste che tutti vi lodassero e finite spesso per fare una figura veramente barbina: “sgonfiatevi” un poco!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete possono essere dei veri palloni gonfiati quando vogliono, soprattutto perché spesso non si rendono conto del loro modo di fare.

Questo è un segno che, generalmente, passa molto tempo nell’insicurezza, a dubitare delle proprie capacità.

Quando iniziano ad arrivare successi o anche semplicemente delle gratificazioni, l’Ariete si trasforma in poco tempo in una persona completamente diversa.

Eccolo vantarsi di tutti i suoi meriti, con il petto gonfio d’orgoglio (anche troppo) e con un modo di fare che indispone la gente.

Insomma: meglio tenere gli occhi aperti quando si parla con gli Ariete!

Capricorno: terzo posto

Anche il Capricorno si conquista un posto nella nostra classifica. Ci dispiace dirvelo, cari Capricorno, ma è la verità: siete dei veri palloni gonfiati quando volete!

Il Capricorno, infatti, è un segno che fatica molto a non essere fiero di sé stesso e del proprio lavoro!

Il Capricorno, infatti, è un segno che lavora molto e si spende tanto e che, spesso, ha ragione di essere fiero degli obiettivi raggiunti.

Quello su cui “pecca” un poco, però, è il modo con cui si pone nei confronti degli altri. Spesso il Capricorno può essere altezzoso ed arrogante e… sì, lo abbiamo capito. Un vero pallone gonfiato!

Vergine: secondo posto

Esiste qualcuno che sia un pallone gonfiato più dei nati sotto il segno della Vergine? La risposta è sì, visto che si trovano “solo” al secondo posto della nostra classifica!

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono persone veramente piene di sé… quasi fino a scoppiare!

Questo segno ha una stima sconfinata delle proprie capacità e non passa giorno o anche semplicemente qualche ora senza che vi parli dei suoi successi.

La Vergine ha solitamente una personalità molto decisa, precisa e che tende con forza al successo: la sua fierezza lo porta spesso ad essere uno dei segni più “palloni gonfiati” di tutto lo zodiaco!

Parlare con loro di lavoro o di qualsiasi altra occasione nel quale la Vergine si è distinto equivale ad avere a che fare con un vero e proprio spot pubblicitario.

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più “palloni gonfiati” dello zodiaco

Esiste qualcuno che sia più un pallone gonfiato di un nato sotto il segno dei Gemelli? Cari Gemelli, ci dispiace dirvelo ma la risposta è solo una: no!

Anche se non rappresentate il classico tipo del pallone gonfiato (e grazie a questo, quindi, spesso ve la cavate), siete voi il vero prototipo!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono persone decisamente artistiche e fantasiose che hanno grandi capacità.

Peccato, però, che si mettano in gioco praticamente sempre, cambiando attività, idee e modo di fare ogni cinque minuti.

Questo non sarebbe un problema se le conseguenze delle loro azioni ricadessero sempre su di loro: invece i Gemelli non pagano mai lo scotto di quello che fanno e finiscono per far ricadere sugli altri le responsabilità.

Non contenti di questo, però, i Gemelli si vantano anche della propria vita e delle proprie scelte, del loro essere spiriti liberi ed anche di tutto quello che hanno raggiunto.

Peccato che, spesso, sia frutto della pazienza e del lavoro degli altri che hanno messo insieme e raccolto i “cocci” rotti dai Gemelli.

Insomma: non è il caso di guardarvi per bene allo specchio?