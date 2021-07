Temptation Island, Manila Nazzaro rivela a sorpresa: “Ho festeggiato il divorzio da Francesco Cozza, ora aspetto che Amoruso mi sposi”

Non sempre le coppie che arrivano da “Temptation Island” hanno una vita felice. Ne è un esempio una che ha di recente divorziato. Si tratta di Francesco Cozza e Manila Nazzaro, che dal 27 maggio hanno ufficialmente concluso il loro matrimonio.

La rivelazione arriva direttamente dall’ex Miss Italia, che ha spiegato al settimanale “Gente” che ha addirittura festeggiato la separazione dall’ex marito. E soprattutto ha detto che è pronta ad andare avanti per la sua strada. L’ex concorrente del dating show estivo, 43 anni, ha raccontato di aver vissuto il dolore di un aborto. Un bambino tanto desiderato, ma le cose non sono andate come lei voleva.

Temptation Island, Manila Nazzaro spiega la scelta di sposarsi di nuovo

“Sono stati mesi durissimi mentre aspettavo il divorzio dall’ormai mio ex marito. Adesso finalmente posso fare ciò che voglio, e anche il mio ex marito”, ha spiegato alla rivista. La Nazzaro è stata sposata con Francesco Cozza dal 2005 al 2017. La relazione con l’ex calciatore ha portato due figli, Francesco Pio e Nicolas. Poi i due si sono lasciati e Cozza si è fatto un’altra famiglia. Il 27 maggio è arrivato il divorzio e ora Manila è pronta a sposare Lorenzo Amoruso.

“Vedevo il mio ex marito come un amico, e firmare il divorzio mi ha aiutato a seppellire l’ascia di guerra”, ha detto. Ora lei attende la proposta di matrimonio e continua a sognare di avere un figlio. Ora che è libera anche dal punto di vista legale non vede l’ora di tornare a dire il fatidico “sì”.