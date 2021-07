L’ex stella del Grande Fratello manda un colpo basso a Signorini. Lui ne rimane umiliato

Alfonso Signorini sarà il conduttore del Grande Fratello Vip per il terzo anno consecutivo.

Lui è proprio fatto per questo reality show: è perspicace, ironico e riesce a scavare a fondo nelle storie dei concorrenti e nei loro sentimenti.

Nonostante abbia condotto l’edizione più lunga di tutte con ben 169 puntate, gli ascolti non sono mai scesi tranne rare volte e le dinamiche sono sempre stata all’ordine del giorno.

Adesso, Alfonso Signorini e la produzione stanno decidendo chi farà parte della prossima edizione della Casa più spiata d’Italia e iniziano ad essere svelati i nomi dei concorrenti.

Cambiano alcune carte in tavola e un’ex gieffina c’é rimasta proprio male.

Decide così di rispondere con la stessa moneta.

E’ un vero e proprio colpo basso per il direttore del magazine Chi e lui ne rimane umiliato. Ecco chi è l’ex stella del Grande Fratello

Il Grande Fratello rimpiazza Antonella Elia e lei umilia Alfonso Signorini

Antonella Elia è stata sia concorrente del Grande Fratello Vip che opinionista al fianco del cantante Pupo.

Entrambi non sono stati riconfermati quest’anno e lei si è data una sola motivazione.

Antonella, nella scorsa edizione, ebbe un faccia a faccia con la modella Samantha De Grenet e i toni non furono dei migliori: l’opinionista disse alla concorrente che era ingrassata notevolmente non sapendo che era appena guarita da un tumore.

Nell’ultima puntata de Le Belve condotto da Francesca Fagnani, Antonella Elia era stata invitata come ospite e ha spiegato che le sue parole contro la modella non erano offensive. Non è stata confermata come opinionista perché la produzione del GFVip, dopo questa terribile scena con Samantha, ha deciso di mandarla fuori.

“Ritengo che siano state dette certe cose, dopo attenta riflessione, per farmi fuori dal Grande Fratello. E’ quello che penso” dice l’Elia durante l’intervista.

Al posto dei due ex opinionisti troveremo Adriana Volpe, anche lei ex concorrente, e Sonia Bruganelli.

Ma Antonella Elia non rimane di certo a bocca asciutta per il prossimo autunno. Proprio poche ore fa ha fatto un annuncio entusiasmante sulla sua pagina Instagram.

E’ una foto di lei in mezzo al verde a Monza col solito caschetto biondo ed è molto sorridente. Leggendo la didascalia, si scopre la bella notizia: “Sto registrando un programma bellissimo di cui ancora purtroppo non vi posso parlare, ma non vedo l’ora di condividere questa esperienza con voi!” scrive la show girl.

I commenti sono numerosi e tutti positivi: c’è chi è contento che torni in tv, chi è fiero di lei e chi manda una frecciatina ad Alfonso Signorini: “Alla faccia del GF che sarà un flop quest’anno senza di te!“.

Antonella Elia è felice per la sua carriera e anche per la sua salute dopo aver superato un piccolo intervento dovuto ad una vecchia cicatrice. Non ci resta che scoprire di quale programma farà parte