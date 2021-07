Grande Fratello Vip, colpaccio di Signorini: arriva la star di Maria De Filippi

Comincia a delinearsi il cast del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini si è assicurato una star di Temptation Island

La stagione estiva, come tutti gli anni, è il momento giusto per ricaricare le pile e ripresentarsi più forti che mai l’anno successivo. Il concetto non vale soltanto per i calciatori, ma anche per i presentatori delle trasmissioni di successo che si danno battaglia a colpi di auditel durante l’autunno e l’inverno.

In questi mesi di pausa televisiva, però, gli autori fanno il “lavoro sporco”. Spesso e volentieri il successo di un reality è dovuto proprio alla scelta dei concorrenti che possono rivelarsi delle vere e proprie sorprese e innalzare gli ascolti. E così in questi giorni il Grande Fratello VIP sta mettendo insieme le tessere del puzzle e sta definendo il cast della prossima edizione.

Al timone ci sarà ancora Alfonso Signorini e già sono cominciati a trapelare i primi nomi, come ad esempio quello di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Ma secondo le ultime indiscrezioni nel reality più amato dagli italiani ci sarà anche una ex protagonista di Temptation Island.

Grande Fratello Vip: chi è la nuova concorrente proveniente da Temptation Island

Sembra dunque che gli autori siano andati a “chiedere aiuto” ad una delle star del reality prodotto da Fascino, la casa produttrice di proprietà di Maria De Filippi. Lei è bellissima, biondissima e con due grandi occhi chiari.

Ma sì, avrete sicuramente capito. Si tratta di Manila Nazzaro, che nel 2020 ha partecipato a Temptation Island in compagnia del suo fidanzato, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Conduttrice televisiva e modella (ha vinto Miss Italia nel 1999), la pugliese ha già dimostrato di avere grande appeal sul pubblico a casa. L’indiscrezione, riportata da Gossip.it, parla di un provino superato e di una partecipazione ormai sicura.

E a voi piace questa scelta? Siete curiosi o no di vedere Manila nella casa del GF VIP?