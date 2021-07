Alessandra Amoroso è pronta e si mette a nudo. Scrive “Farò quel passo” su Instagram e i fan rimangono spiazzati

Alessandra Amoroso è ormai una cantante nota a tutti. Partita da Lecce col sogno di diventare un’artista, vince l’edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2009.

Adesso continua a scrivere hit e con l’uscita di “Karaoke” insieme a Boomdabash l’estate scorsa, guadagna la meritata notorietà. Nel prossimo autunno l’Amoroso pubblicherà anche un nuovo album intitolato “Tutto accade“.

Non è sempre stato tutto facile per lei però e lo confessa sui social pubblicando un video.

E’ ricco di emozioni e racconta tante verità. “Farò quel passo” scrive Alessandra e i fan rimangono ammutoliti. Vediamo di cosa si tratta

Alessandra Amoroso e la notizia che ha sconvolto i fan

La cantante Alessandra Amoroso è pronta per un nuovo passo nella sua carriera musicale e lo confessa sui social.

Ha pubblicato un video in cui si vede lei da solo con addosso un vestito dorato. Di sottofondo c’è un suo monologo in cui racconta da dove è partita e dove vuole andare.

Il suo sogno è iniziato cantando in bagno con la lacca per capelli come microfono fino a quando a 22 anni non si è trasferita dalla tranquilla Lecce alla caotica Roma.

Si rivede il 5 ottobre 2008, giorno in cui ha cantato per la prima volta ad Amici ed è diventata per tutti “Alessandra Amoroso, la cantante“.

Si ricorda il primo concerto e oggi si sente una donna contenta delle sue scelte, dei suoi fan e della sua squadra.

Ma soprattutto si vede nel suo domani, il 13 luglio 2022, giorno in cui Alessandra canterà per la prima volta in uno stadio famosissimo, San Siro.

E’ una delle prime donne ad avere questa opportunità ed è solo la seconda cantante italiana, dopo Laura Pausini, ad avere questo onore.

Nella didascalia del video scrive queste parole: “Tutto accade. 13 luglio 2022. Farò ancora quel passo verso di voi, che siete il mio specchio, questa volta a San Siro, il nostro primo stadio“.

Da quel post su Instagram già 5mila biglietti sono stati venduti in solo 2 ore. I posti disponibili sono tantissimi: 51mila.

Questa è una bellissima notizia per Alessandra dopo anni veramente difficili e lo si percepisce dal manifesto del concerto a San Siro

“Tutto accade a San Siro“: il manifesto del concerto di Alessandra Amoroso svela un lato oscuro

L’immagine del manifesto per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro svela la dualità del carattere della cantante.

C’è un’Alessandra che urla e sbatte i piedi per terra con un look più maschile, e di fianco si vede l’Amoroso più sensuale, con un boa colorato intorno al collo, le gambe coperte solo dalle calze e la postura austera e forte.

La cantante leccese vuole mostrare la sua rinascita e crescita dopo aver iniziato un percorso in analisi.

Solo grazie alla psicologa, Alessandra è riuscita ad accettare la vita da cantante sotto i riflettori.

Nell’intervista fatta a Il Giornale, lei si rivela: “C‘era una lotta dentro di me, mi sono sempre criticata e giudicata“. Adesso ha capito che non si deve odiare per il successo che si è meritata e che “L’Alessandra cantante è la stessa che va al mare con la nipotina“.

L’Amoroso ha dovuto combattere per accettarsi: per lei il vero lavoro era associato ad una fatica fisica. Proprio per questo non riusciva a concepire il ruolo di cantante come un lavoro, ma dopo anni c’è riuscita grazie alla “mia fatina del cielo“.

E’ così che chiama la sua psicologa e nell’intervista rivela a cosa le è servita l’analisi. “Mi ha aiutata a trovare gli strumenti per gestire la mia emotività e le mie energie. Prima ero travolta dalle emozioni, tanto da subirle” spiega la giovane leccese.

Adesso è pronta e carica per questo passo, e tu hai già preso il biglietto?