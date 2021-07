Il test di oggi riguarda i dolci e la personalità. Un binomio difficile da credere, ma in realtà non è così. Mettiti alla prova insieme a noi

È molto difficile trovare qualcuno al mondo che non ami i dolci. Proprio per questo oggi vi vogliamo proporre un test su un argomento che vi piacerà sicuramente. Naturalmente non parleremo di ricette o di segreti per fare la torta perfetta, ma proveremo ad utilizzare i dolci per permettervi di scoprire qualcosa di nuovo.

Il test riguarda la vostra personalità. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrete fare altro che scegliere un dolce e scoprire qual è la vostra vera personalità.

Grazie a questi test è possibile scoprire alcuni aspetti della nostra personalità che, forse, nemmeno pensavamo di conoscere. Capita spesso che alcuni lettori ci dicano di aver avuto determinati comportamenti nel corso della propria vita, ma di aver agito in quel modo istintivamente, senza nemmeno pensarci.

- Advertisement -

Sei quasi pronto per iniziare il test di oggi. Dovrai soltanto seguire le istruzioni, effettuare la tua scelta e poi scorrere il testo alla ricerca delle soluzioni. Non perdere troppo tempo, lasciati guidare dall’istinto, questo non è un quiz a premi. Questo è il momento giusto, adesso possiamo iniziare con il test delle torte.

Ti potrebbe interessare anche – Belen Rodriguez, il ritorno a lavoro finisce male: colpo di scena ad una settimana dal parto

Qual è la tua torta preferita?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono le torte più comuni, quelle che abbiamo comprato almeno una volta nella vita o che abbiamo fatto qualche volta nelle nostre case. Dovrai semplicemente scegliere la tua preferita. Pensa a quale mangeresti oggi per dolce. Fai la tua scelta e poi scorri il testo alla ricerca delle soluzioni.

Dietro ogni scelta si nasconde un profilo personalizzato. Ad ogni profilo corrisponde una tipologia di personalità diversa. Grazie a questo test potresti comprendere il perché di alcuni tuoi comportamenti del passato o, addirittura, potresti scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che nemmeno conosci. Sei pronto? Adesso puoi iniziare il test.

Leggi anche – Altro che Diletta Leotta: ecco chi è la nuova regina del calcio italiano

Le soluzioni del test: hai scelto la torta alle carote

La tua torta preferita è quella alle carote? Bene, questo vuol dire che sei una persona tranquilla e piuttosto sensibile. Ti piace far divertire le altre persone, provi piacere quando cominci una nuova avventura. Sei maniacale, vuoi avere sempre tutto sotto controllo, non ami che le cose non stiano al loro posto. E, ovviamente, il loro posto è quello che hai deciso tu!

Hai scelto la cheesecake

Se hai scelto la cheesecake, vuol dire che sei una persona che ama i sentimenti. Riesci a dare libero sfogo alla tua fantasia e spesso ti capita di sognare ad occhi aperti una storia con un bel lieto fine. I tuoi amici amano ascoltarti mentre racconti ciò che ti accade tutti i giorni, riesci sempre a farli innamorare delle tue novelle.

Hai scelto la torta al caffè?

La tua torta preferita è quella al caffè? Bene, se hai scelto questa torta vuol dire che sei una persona molto determinata. Hai un carattere solare, sei un leader nato. Hai la necessità di scoprire sempre cose nuove, per questo non ti spaventa effettuare dei cambi radicali nella tua vita. A volte dovresti provare ad essere più razionale, per evitare salti nel vuoto.

Le soluzioni del test: hai scelto il tiramisù

Se hai scelto il tiramisù, questo significa che sei una persona sensuale. Riesci ad attirare l’attenzione degli altri con particolare semplicità. Sei una persona eclettica, hai una mentalità molto aperta. Riesci ad affrontare la vita con la tua passione. Non ami le imposizioni, vuoi essere libero dalle costrizioni, soprattutto se le ritieni superflue.

Ai nostri lettori interessa anche – Levatemi tutto ma non la città! Scopri se sei uno dei segni zodiacali più sofisticati e “cittadini”

Hai scelto la crostata

La crostata ha attirato la tua attenzione? Questo è il dolce che tutte le nostre nonne facevano quando eravamo bambini. La tua scelta sottolinea quanto tu sia una persona dolce, nonostante tu possa sembrare un tipo scontroso a prima vista. I tuoi amici apprezzano particolarmente la tua velocità nel risolvere i problemi. Sei una persona schietta e sincera, ti piace prendere la vita di petto.

Hai scelto la sponge cake

La tua torta preferita è la sponge cake? Bene, questo vuol dire che sei una persona gentile e piuttosto sensibile, ma che non si fa mettere i piedi in testa dagli altri. Hai la capacità di prendere iniziative e spesso risulti troppo impulsivo. Agli occhi degli altri risulti una persona imprevedibile e generosa e questo ti piace molto.

Le soluzioni del test: hai scelto la mud cake al cioccolato

Se la torta che hai scelto è la mud cake al cioccolato, questo vuol dire che sei una persona che ama la vita, attraverso tutte le sue angolature. I tuoi amici ti interpellano spesso per chiederti consigli e tu sei sempre in grado di fornirgli la risposta giusta. Sei un supporto importante per gli altri, un vero e proprio punto di riferimento per le persone che ti circondano.

Hai scelto la cupcake

La torta che hai scelto è la cupcake? Bene, questo vuol dire che sei una persona indipendente. Questo aspetto del tuo carattere ti spinge ad allontanarti troppo spesso dagli altri. Ogni tanto preferisci la solitudine alla compagnia. Hai molta energia e sei molto leale. Nonostante qualche momento di assenza, gli altri ti considerano una persona simpatica e affidabile.

Un altro test molto interessante – Test: qual è la donna incinta? Usa l’intuito e troverai la risposta corretta

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale torta hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!