Altro che Diletta Leotta: ecco chi è la nuova regina del calcio italiano

Diletta Leotta sarà il volto principe della Serie A su DAZN. Ma Sky ha già pronta la contromossa: ecco chi è la nuova regina del calcio

Tra circa un mese ripartirà in Italia il campionato di Serie A. Come tutti gli appassionati sapranno questo sarà il primo anno in cui una piattaforma streaming trasmetterà in esclusiva tutte e dieci le partite di ogni weekend: DAZN ha acquisito i diritti del campionato per le prossime tre stagioni, lasciando a SKY soltanto tre match in condivisione.

Per questo motivo la prossima stagione sarà ancora più ricca di impegni per Diletta Leotta che diventerà ufficialmente la “prima donna” del calcio italiano. Non solo, perchè DAZN ha strappato alla concorrenza di Mediaset un’altra bellissima conduttrice, ovvero Giorgia Rossi.

Sky però, dopo il brutto colpo subito, non ha intenzione di restare a guardare e ha messo al centro dei suoi progetti calcistici un’altra donna che ha davvero tutto per conquistare il pubblico e scalzare Diletta dal trono.

Valentina Caruso, chi è la nuova regina del calcio di Sky: Diletta Leotta è avvisata

Parliamo di Valentina Caruso: la bella giornalista è già seguitissima sui social con più di 100 mila followers ed ha tutte le carte in regola per ripercorrere la strada della sua collega più famosa.

Valentina fa già parte da anni della squadra di Sky Sport: è partita infatti come inviata del Cagliari, essendo lei una sarda doc. Oltre alla sua bellezza, va sottolineato che la Caruso può vantare anche una grande competenza calcistica.

Non tutti sanno, infatti, che Valentina ha giocato a calcio da ragazza. La giornalista ha un passato nel Flumini Quartu, squadra mista con la quale è arrivata a disputare il campionato di calcio di Serie D. Poi le esperienze nelle tv locali, passando per “Quelli che il calcio” fino ad approdare a Sky. Valentina non dimentica i suoi inizi:

“Io mi sono sempre mossa in questi settori, non mi sono mai avvalsa di una protezione da parte di qualcuno, di una raccomandazione. Non ho mai chiesto aiuto a nessuno, ho fatto tutto con i miei unici sforzi e sacrifici”. Diletta Leotta è avvisata.

Chi vincerà la sfida della serie A tra Valentina Caruso e Diletta Leotta? Lo scopriremo nel corso della stagione.