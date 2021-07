Temptation Island continua ad intrattenere i telespettatori con delle inaspettate rivelazioni. Luciano e Manuela nel mirino dei paparazzi, ecco tutta la verità.

Temptation Island è il format più seguito degli ultimi anni da giovanissimi e non. Appuntamento imperdibile del lunedì sera in prima serata su Canale 5, porta delle novità totalmente inaspettate. Amore e tradimento sono i due aghi della bilancia del programma, ma c’è molto di più. Dopo le ultime rivelazioni dell’amato conduttore Filippo Bisciglia che hanno scaturito non poche preoccupazioni ai fan, ci sono altre incredibili rivelazioni.

Manuela Carriero è la concorrente di Temptation Island più chiacchierata degli ultimi giorni. Manuela, classe 1990, è originaria di Brindisi e come professione fa la barista al Peddy Bar, locale della sua città. Tormentata e disorientata, sembrava che non sarebbe andata lontano nel programma, invece ultimamente ha stupito tutti.

Manuela è fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano Sirena un giocatore di basket. Disillusa e distrutta, ha deciso di partecipare al programma perché stanca dei continui tradimenti di lui. Così, ha deciso di diventare una concorrente di Temptation Island per levare ogni dubbio.

Manuela è avvicinata Luciano di 27 anni, bel tentatore e modello originario di Napoli. Ecco cos’è accaduto.

Manuela e Luciano scoperti: ecco tutta la verità

Temptation Island è il programma più seguito negli ultimi tempi. Dopo la recente rivelazione della rottura di una coppia molto amata, ecco che arriva un altro amaro boccone da mandare giù per un concorrente. Manuela e Stefano sono fidanzati da 4 anni e mezzo, ma la fidanzata è stanca dei ripetuti tradimenti del fidanzato, dato che più volte lo ha colto in fragrante. Stefano non capisce l’errore, infatti continua a fare apprezzamenti sulla tentatrice Federica e inveisce contro la fidanzata.

Manuela non sopporta più il comportamento del fidanzato, e a Temptation Island trova un nuovo confidente. Luciano le sta sempre più accanto, tanto che la vuole convincere a lasciare a tutti i costi il fidanzato mettendola alle strette, le dice: scegli lui o me.

Manuela e Luciano sono sempre più vicini nel percorso di Temptation Island, infatti la concorrente si sente capita e vicina al ragazzo. Luciano ha condiviso un post su Instagram che lascia sorpresi i fan della coppia. Ecco il post:

Le parole di Luciano lasciano presagire una bella notizia per i fan che si sono affezionati alla coppia e vogliono vedere felice Manuela. Che sarà la dichiarazione dell’inizio della loro storia al di fuori del programma? Tutto è da scoprire, restiamo in aggiornamento.