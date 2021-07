“Tutto finto”: rivelazione bomba sulla coppia di Temptation Island 2021

Temptation Island, ex concorrente su Valentina e Tommaso: “Una storia assurda”. La clamorosa rivelazione su una delle coppie partecipanti

Una coppia finta a Temptation Island: questo quanto emerge dalle parole di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, a loro volta ex concorrenti del dating show estivo. Secondo gli ex partecipanti Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti non stavano affatto insieme: si tratta della prima coppia ad essere stata eliminata dal gioco. A colpire l’enorme differenza di età, con lei 41enne e lui appena 20enne.

E chissà, forse anche la repentina uscita dei due (andati via di loro spontanea volontà dopo essersi lasciati al falò) avrebbe in qualche modo tolto la produzione dagli impicci. Secondo la coppia che partecipò alla quinta edizione del programma, ai microfoni di ‘Non succederà più’, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, hanno spiegato. “La vedo finta questa storia – ha detto Oronzo – non li capisco”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

- Advertisement -

Leggi anche – Tommaso massacra Valentina dopo Temptation island 2021: parole dure

Temptation Island, ex concorrenti sospettano della coppia Tommaso-Valentina

Nel corso dell’intervista i due si sono raccontati di come la loro storia nata in quel programma sia diventata un’autentica e bellissima storia d’amore, visto che tra poco diventeranno anche genitori. E proprio da parte loro è legittima la diffidenza verso una coppia che, a dirla tutta, non ha mai convinto nessuno.

Leggi anche – Valentina di Temptation Island 2021: chi è il marito che amava prima di Tommaso. Il motivo dell’addio

A far discutere è stato il faccia a faccia tra Valentina e Tommaso, con gli evidenti sguardi perplessi di Filippo Bisciglia che la dicevano lunga. In ogni caso la discussa coppia ha lasciato il programma (è stata la prima coppia “eliminata”) e di certo questo placherà polemiche e sospetti sull’autenticità della loro relazione. Anche perché ormai si sarebbero lasciati.