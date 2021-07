Brave and Beautiful anticipazioni: nervi tesi e minacce

“Brave and beautiful”, le trame dal 12 al 16 luglio 2021. Ecco che cosa succede nelle nuove puntate della soap turca di Canale 5

La soap opera turca “Brave and beautiful” sta ottenendo sempre di più maggior successo. Su Canale 5 tiene compagnia il suo pubblico durante l’estate. Appuntamento ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 14.45. Vediamo cosa accadrà nel corso di questa settimana con una rapida panoramica sulle anticipazioni delle puntate, a partire da quella di lunedì. Cahide scopre l’identità dell’uomo che stava uscendo con Hulya.

Si tratta di Bulent, il quale dopo aver scoperto la finta gravidanza di Cahide le chiede di fare un patto. La sua proposta è di non rivelare il segreto a nessuno, purché lo aiuti a riconquistare Suhan. Ma Banu scopre del bacio che c’è stato tra Cesur e Suhan e va su tutte le furie. Il suo piano è di far ingelosire Suhan facendole pensare che sta dormendo in albergo con Cesur. Il risultato è che Suhan sarà molto confusa da questa relazione.

Brave and Beautiful: le anticipazioni di questa settimana

Intanto, i rapporti tra Mihriban e Tahsin sono molto tesi. In piena notte Tahsin e Adalet dormono quando Mihriban si presenta a casa loro minacciando di dire tutto sulle malefatte commesse da Tahsin. Ma Suhan non si fida di Cesur e lo segue per capire se nasconde qualcosa. Intanto Cahide subisce un incidente: cade nel bagno e viene portata in ospedale. Lì farà di tutto per nascondere la sua gravidanza.

Intanto Suhan ha scoperto che Cesur è andato a Istanbul, dove ospita Banu col figlio Omer. L’uomo capisce tutto e invita Suhan a cena per conoscersi meglio. Un’improvvisa ondata di maltempo costringe Suhan in città e Cesur la accompagna nella casa di Nisantasi di proprietà dei Korludag. Sembra si stia per accendersi un’intensa passione tra i due, ma qualcosa cambia all’improvviso. Intanto a Kordulag sale la tensione, col medico che per poco non svela il segreto di Cahide.