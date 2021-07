Meghan Markle e Kate Middleton, “Intenso scambio di messaggi” proprio mentre Harry e William litigavano. Cosa si nasconde dietro? Il piano

I rapporti burrascosi tra i due fratelli reali stanno mettendo alle strette Kate middleton e Meghan Markle. I loro rispettivi mariti, William e Harry, sembrano essere davvero arrivati ai ferri corti. Litigi, insulti urla e addirittura scontri fisici nelle cronache che arrivano dall’Inghilterra. I due figli di Lady Diana non fanno altro che accapigliarsi, e l’ultima volta fu in occasione dell’inaugurazione della sua statua, a Londra.

Situazione talmente complessa che le due cognate, Kate e Meghan sembra si siano decise a mettere da parte la rispettiva antipatia per provare a ricomporre i cocci all’interno della famiglia reale. L’occasione sarebbe stata la nascita della seconda figlia di Meghan, Lilibet Diana, che come riporta Us Weekly sarebbe diventata il pretesto per una sorta di riappacificazione.

Orchestrano un piano per riavvicinare i rispettivi mariti

Tanto che Kate avrebbe cominciato a scrivere a Meghan (che continua a vivere col marito in California) e le avrebbe perfino inviato un regalo per la bambina. Quello che in apparenza è odio profondo potrebbe trasformarsi in un compromesso per evitare la rottura definitiva dei rapporti tra i due fratelli. Se davvero sono venuti alle mani in occasione dell’ultimo appuntamento allora c’è da preoccuparsi. Tra l’altro, William e Harry litigano proprio a causa delle rispettive mogli.

Ma sarebbero proprio loro, che con un “piano” orchestrato alle spalle dei mariti, stanno provando a mettere da parte le reciproche antipatie e incomprensioni per provare a rasserenerare un minimo dei rapporti che ormai sembrano essere arrivati al capolinea. I rapporti tra Kate e Meghan erano normali fino al 2018: in quel periodo il litigio tra loro quando l’attrice fu aspramente rimproverata dal principe Carlo. Meghan accusa Kate non solo di non aver preso le sue difese, ma di averla perfino attaccata rincarando la dose.