Meghan Markle e Kate Middleton sembrano essersi riavvicinate nell’ultimo periodo. Determinante un regalo inviato alla nipotina Lilibet

Dopo la tempesta è tornato il sereno? Stando alle ultime indiscrezioni sembra proprio di sì: Meghan Markle e Kate Middleton si sono riavvicinate e stanno ricucendo il loro rapporto.

Le due cognate reali, infatti, sono state al centro di numerosi pettegolezzi che le vedevano molto lontane ed in contrasto tra loro, soprattutto dopo che qualche mese fa l’ex attrice di Suits aveva lanciato accuse pesanti nei confronti di Kate, sostenendo che la Middleton l’aveva fatta finire in lacrime durante il suo matrimonio con Harry, a maggio del 2018.

Inizialmente la storia era stata raccontata “al contrario”: secondo le voci era stata Kate a piangere a causa di Meghan, ma Harry e sua moglie avevano smentito questa tesi durante un’intervista. Da quel momento in poi tantissime indiscrezioni avevano alimentato le tensioni, ma secondo l’ultimo numero di Us Weekly sembra che ormai il peggio sia passato.

Meghan Markle e Kate Middleton si riavvicinano: i dettagli

Stando alla rivista statunitense, tra le due duchesse di Sussex c’è stato un disgelo negli ultimi mesi. Le due si sarebbero scritte in privato più volte per cercare di appianare le loro divergenze e soprattutto far riavvicinare Harry e William, ai ferri corti da tempo.

I due fratelli si sono rivisti qualche giorno fa in occasione del memorial per Lady Diana, durante il quale è stata anche eretta una statua in ricordo della loro madre all’interno dei giardini reali. Dopo tanto tempo i due sono apparsi sereni e sorridenti, anche se alcune voci hanno raccontato di un nuovo litigio e anche che Harry avrebbe imposto a William di non far partecipare Kate alla cerimonia.

In realtà Kate si trova in isolamento in questi giorni, mentre Meghan è rimasta negli States. Le due hanno firmato una tregua neanche troppo segreta, ritenendo i litigi un’inutile perdita di tempo e di energie.

E a siglare il “patto di non belligeranza” è arrivato anche un regalo di Meghan per la nipotina Lilibet Diana. Che sia veramente finita così?