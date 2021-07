William e Kate Middleton sono sposati dal 2011. La loro relazione è iniziata qualche anno prima. Galeotto fu un abito hot indossato da Kate

Di William d’Inghilterra e Kate Middleton si è detto già tutto. Sono sposati dal 2011, hanno tre figli (George, Charlotte e Louis), sono sicuramente i preferiti della nonna Elisabetta (e, considerando chi sono i rivali, non è difficile da credere), le loro uscite pubbliche sono sempre sulle prime pagine di tutti i giornali.

Forse alcuni aspetti meno noti riguardano l’inizio della loro storia d’amore, che è quella di due ragazzi che si conoscono e si piacciono, quasi come se fossero due persone comuni. Un amore iniziato tra i banchi dell’università tantissimi anni fa ormai. Ma com’è stato il loro primo incontro? Come ha fatto Kate a conquistare William?

Vediamo insieme nel dettaglio l’inizio della relazione d’amore tra William e Kate Middleton. Ci sono alcuni particolari molto piccanti da scoprire.

Kate e la lingerie che ha conquistato William

La storia d’amore tra William e Catherine Middleton inizia alla Saint Andrew, la facoltà di Storia dell’Arte frequentata da entrambi. I due si conoscono quando sono al primo anno, ad un paio di settimane dall’inizio dei corsi. Il principe invita Kate a colazione insieme ad altri amici. Tra i due all’inizio c’è una bella amicizia.

Nel gennaio 2002 arriva una svolta… sexy! Kate sfila in lingerie per beneficenza e lascia William a bocca aperta. Avrebbe dovuto sfilare con una maglia da indossare sopra un abito trasparente, che svelava slip e reggiseno. All’ultimo momento, per far colpo sul principe, la maglia è scomparsa. “Wow, Kate è hot!”, ha esclamato William, visibilmente colpito dal corpo di Kate.

Da quel momento inizia la loro relazione. I due si danno il primo bacio proprio quella sera, segno evidente di quanto la strategia della Middleton fosse vincente. Per alcuni mesi la loro relazione resta segreta, diventa di dominio pubblico soltanto nel 2004 e poi è andata avanti, anche se con qualche alto e basso.

Quando Catherine ha rifiutato l’invito di William

Nel 2006 Kate e William si frequentavano ormai da quasi cinque anni. Tutti chiedevano al principe quando si sarebbe sposato e lui ha sempre risposto nello stesso modo: “Ho solo 22 anni, non mi sposerò mai prima di compierne almeno 30”. Pare che queste parole abbiano indispettito non poco Kate Middleton.

Proprio nel 2006, Kate rifiutò un invito al pranzo di Natale in famiglia nella residenza di campagna della casa reale inglese, la Sandringham House. Avrebbe accettato solo dopo aver ricevuto l’anello di fidanzamento. Mettere fretta a William, però, pare non abbia dato i risultati sperati. L’insistenza di Kate creò alcuni disagi a William, il quale cominciò ad avere qualche dubbio sulla loro relazione.

Proprio per questo motivo, i due si sono lasciati nel 2007. William la lasciò al telefono, addossandole le colpe della loro separazione. Kate iniziò a viaggiare, prima in Irlanda e poi ad Ibiza, dove raggiunse il fratello James. Quando tornò a Londra, fu più volte vista in compagnia della sorella Pippa in alcuni locali notturni.

Il principe recepì perfettamente il messaggio e i due tornarono insieme dopo un paio di mesi da quella separazione momentanea. Il resto è storia nota a tutti. Dopo alcuni anni di fidanzamento, il 29 Aprile del 2011, (un anno prima dei famosi 30 di William, nato nel Giugno dell’82) Kate e William hanno pronunciato il fatidico “si” nell’Abbazia di Westminster. A William sono stati conferiti i titoli di Duca di Cambridge, Conte di Strathearn e Barone Carrickfergus. Con il matrimonio, Catherine Middleton è diventata Sua Altezza Reale Catherine, duchessa di Cambridge, contessa di Strathearn, baronessa Carrickfergus.