Belen Rodriguez, parto vicino: il compagno Antonino Spinalbese svela tutto

Luna Marie, arriva la targa personalizzata per la figlia di Antonino Spinalbanese e Belen Rodriguez. I due genitori la stanno aspettando per coccolarla

Manca davvero poco e Belen tornerà di nuovo a essere mamma: i suoi tantissimi fan sono in trepidazione in attesa del lieto annuncio. Questione di giorni, forse addirittura di ore. Il profilo Instagram della modella è perennemente sotto controllo, in quanto i follower della showgirl argentina non vedono l’ora che arrivi la lieta notizia. E naturalmente è fortissima la curiosità di vedere la prima immagine della piccola Luna Marie.

E come attende Belen così fa anche il suo papà, Antonino Spinalbanese: pur avendo cominciato la sua relazione con la Rodriguez nemmeno un anno fa, sta già per diventare padre. Anche lui emozionato, il compagno della showgirl ha pubblicato alcune storie su Instagram con dei dettagli importanti: ha spiegato che la bimba in arrivo si chiamerà Luna Mari (e non Luna Marie).

Belen Rodriguez spiega l’origine del nome di sua figlia

Poi l’hairstylist ha anche mostrato una targhetta personalizzata per la piccola, appena arriverà a casa con la mamma. Si tratta di una piccola targa che sarà messa sulla culla o nella stanza che aspetta la piccola quando diventerà un po’ più grande. Un nome che è stato apprezzato dai fan e che è stato scelto dai genitori: i due hanno rivelato il nome di Luna Mari (senza la “e”) durante la trasmissione “Canzone Segreta” e lì spiegò il motivo della scelta di quel nome.

“Luna”, ha spiegato Belen in Italia è un nome non molto usato, mentre “Mari” deriva dal nome completo della modella, che è “Maria Belen Rodriguez”. Di certo c’è che dopo la nascita della bambina ci sarà un’impennata di “Luna” tra le piccole che nasceranno… c’è da scommetterci.