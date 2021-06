Belen Rodriguez, la gioia per la figlia macchiata da drammatico retroscena

Belen Rodriguez adesso rivela il suo dramma “Ho perso un figlio, ora c’è lei…”. Sarà femminuccia e si chiamerà Luna Marie

Belen Rodriguez festeggerà la nascita di sua figlia, ma dietro questa imminente gioia c’è un’ombra di dolore che spesso la tormenta. Lo scorso inverno la showgirl argentina aveva annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, in questo caso una femminuccia. Il frutto dell’amore con il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbanese.

Una gravidanza inaspettata, perché arrivata dopo pochi mesi che i due hanno iniziato la loro relazione. Fu a “Verissimo” che Belen diede la notizia che ha sorpreso i suoi tantissimi fan. “Avevo smesso di credere nell’amore, invece l’ho trovato – spiegò l’ex modella – voglio che duri per sempre, perché non troverò mai una persona come Antonino”, spiegò all’epoca. La piccola si chiamerà Luna Marie, e la nascita è attesa a breve, nel corso di queste settimane.

Belen Rodriguez e la gravidanza: il drammatico retroscena

Luna Marie sarà la sorellina di Santiago (il figlio avuto con Stefano De Martino) e la famiglia, quindi, è pronta ad allargarsi. Belen e Spinalbanese stanno insieme da circa un anno e sono già pronti a diventare genitori. Però su di lei c’è un’ombra: nel confessare che la gravidanza è uscita fuori per “sbaglio”, Belen ha spiegato che la notizia ha spaventato la coppia. “Non ce l’aspettavamo, perché era troppo presto”.

Poi la confessione drammatica: “Quella non fu l’occasione dell’arrivo di Luna Marie, perché quattro giorni dopo ho abortito spontaneamente. Soffrimmo tantissimo io e Antonino, ma quello ci fece capire quanto avessimo voglia di diventare genitori”, ha rivelato. Proprio questo brutto imprevisto ha fatto capire alla coppia che volevano ardentemente un bambino, visto che l’interruzione di gravidanza gettò Belen nello sconforto. “Un mese dopo è arrivata Luna Marie per fortuna”. E stavolta è andato tutto per il meglio…