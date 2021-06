Belen Rodriguez mostra la sua posizione preferita: “Lo faccio tutto il giorno”

Belen Rodriguez, modella argentina, racconta su Instagram quale sia la sua posizione preferita; lo fa tutto il giorno, lo ammette proprio lei

Belen Rodriguez, piccante, affascinante e bellissima, è una modella e conduttrice di origine argentina.

Per il prossimo anno vedremo ben due programmi condotti da lei: inizierà la registrazione del programma Tu si Que Vales insieme a Maria De Filippi all’inizio d’agosto e andrà in onda il prossimo inverno.

Nei suoi impegni lavorativi troviamo anche un format tutto nuovo condotto totalmente da Belen: parlerà dell’essere una donna in carriera e anche mamma in compagni di tanti ospiti diversi per ogni puntata.

Ma la Rodriguez deve tanto della sua notorietà anche alle sue relazioni passate. Tra i suoi fidanzati famosi troviamo il calciatore della serie A Marco Boriello, l’ex imprenditore dell’agenza fotografica Corona’s ovvero Fabrizio Corona e ultimo, ma non meno importante, Stefano De Martino, ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Proprio quest’ultimo venne “rubato” alla concorrente e cantante Emma Marrone e i due decisero di sposarsi solo dopo un anno di relazione. Solo dopo pochi mesi si scoprì che la Rodriguez stava aspettando un bambino, il piccolo Santiago.

Dopo essersi mollati e poi averci riprovato adesso Belen sta frequentando una persona meno nota, ma di cui è follemente innamorata.

L’attuale fidanzato della modella argentina è Antonino Spinalbese, un hair-stylist, da cui sta aspettando una bambina.

Ma ieri Belen ha rivelato sui social quale è la posizione preferita che ama passare in compagnia del fidanzato e futuro padre.

La ama così tanto che vorrebbe passarci tutta la giornata. Scopriamo la posizione preferita di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e la rivelazione shock: “Lo faccio tutto il giorno“

Belen Rodriguez si trova proprio adesso sul Lago di Como in compagnia di tutta la sua famiglia. Ha bisogno di tranquillità e relax e vuole dedicare tutto il suo tempo per stare con se stessa e le persone più vicine.

Proprio sui social, la modella argentina, si è presa un momento di pausa: pochi sono i video e le foto che mostra, ma poche ore fa pubblica una storia che fa parlare i fan.

E’ un piccolo video in cui Belen mostra la posizione in cui sta tutto il giorno. Si vede la Rodriguez con un vestito giallo molto succinto distesa sul divano. Le gambe vicino al seno e gli occhi chiusi.

Ecco quale è la sua posizione preferita: quella dove sta più comoda per dormire. Proprio sopra il video scrive: “Lo faccio tutto il giorno“.

Come aveva già confessato qualche giorno fa, Belen non riesce a stare sveglia tante ore e ha forti dolori, perciò passa le sue giornate dormendo.

Si trova alla 36esima settimana di gravidanza e Luna Marì (così si chiamerà la figlia) dovrebbe nascere tra gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio.

Il primogenito Santiago è nato dopo 37 settimane, quindi il tempo è agli sgoccioli.

Belen oltre che a dormire per ore non si dimentica di allenarsi tutti i giorni anche perché con la gravidanza non riesce a resistere a tanti manicaretti e ad essere ligia alla dieta.

Del resto deve essere in ottima forma per la prossima stagione e per riconquistare tutti i cuori italiani