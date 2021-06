Tina Cipollari si allontana dallo studio di Uomini e Donne. Che sia un addio?

Tina Cipollari è l’opinionista di Uomini e Donne e braccio destro di Gianni Sperti nel programma di Maria De Filippi.

Entra nel format nel 2001 come corteggiatrice per passare dopo pochi mesi sulla sedia rossa con il ruolo di tronista e Maria De Filippi ne rimane folgorata.

E’ proprio la conduttrice a proporre, l’anno seguente, il ruolo di opinionista a Tina Cipollari.

Lei è una vera e propria vamp con il suo capello biondo platinato e i vestiti lunghi e super scintillanti che la contraddistinguono. E’ vorace, schietta e abbastanza fumina e accompagna le puntate sia del Trono Over che dei giovani.

Quest’anno però Tina è mancata spesso nello studio di Cinecittà e ha fatto preoccupare i suoi fan. In una puntata ha rivelato in videochiamata che non poteva essere presente a causa di un trasloco molto complicato a Torino e i fan si sono rincuorati.

Ma il saluto fatto dall’opinionista a Uomini e Donne ha lasciato un velo di mistero sul suo ritorno a settembre nel programma. Ha forse deciso di prendersi una pausa?

L’opinionista Tina Cipollari vola via da Uomini e Donne: “Ti ringrazio Maria…“

Tina Cipollari ha portato tanti ascolti al programma di Uomini e Donne grazie anche alle tante litigate con la dama torinese Gemma Galgani durante il Trono Over.

Nell’ultima puntata del format diretto da Maria De Filippi, Tina sembra quasi preoccupata e nostalgica.

Proprio negli ultimi minuti di registrazione, la Cipollari, ringrazia tutti: il pubblico, i protagonisti del programma e i cameramen. Non manca anche un saluto alla presentatrice e amica Maria De Filippi: “Ti ringrazio Maria per averi dato anche quest’anno questa opportunità”.

Detto ciò, saluta e aggiunge: “Ci rivediamo a Settembre“. Ma i fan continuano ad avere dei sospetti.

Secondo il settimanale NuovoTv, Tina Cipollari non sarà più presente nel programma. Si dovrebbe trasferire in compagnia del nuovo fidanzato e ristoratore Vincenzo a Firenze.

Adesso si trova in vacanza e ha tutto il tempo per pensare al suo futuro.

Proprio oggi pubblica nelle sue storie delle foto all‘Aeroporto Internazionale di Roma Ciampino.

Con le hit dell’estate in sottofondo, Tina pubblica alcuni momenti del suo viaggio: la foto frontale del jet con cui viaggerà, l’interno dell’aereo perfetto e di lusso, e le foto dall’oblò del mezzo che fanno vedere il decollo e la partenza.

Dove starà andando l’opinionista di Uomini e Donne? Sarà in compagnia del fidanzato Vincenzo?

Siamo sicuri che a breve scopriremo la meta e anche che cosa ha in mente per la prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi