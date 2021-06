Francesco Aquila ha raggiunto la notorietà dopo aver vinto l’ultima edizione di Masterchef. Scopriamo qualcosa in più sulla sua famiglia

Ricordate Francesco Aquila, il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef Italia? Siamo sicuri di sì, visto che il giovane originario della Puglia è stato uno dei personaggi più amati dal pubblico a casa non solo per le sue abilità ai fornelli, ma anche per alcune espressioni ormai famose.

Ci riferiamo, ad esempio, alla sua classica battuta “Zio Bricco”, che oltre ad essere tipica di Francesco ha dato il nome anche ad un suo piatto e soprattutto al suo libro che ha riscosso davvero tanto successo.

Lo chef è riuscito a vincere contro tutti i pronostici grazie soprattutto alla sua personalità determinata. Come ha raccontato in una recente intervista, infatti, Aquila ha creduto con tutto se stesso di poter trionfare: “Ce l’ho messa tutta per arrivare fino alla fine, ho lottato per qualcosa che volevo davvero”.

Francesco si è fatto notare non solo per le sue skill in cucina, ma anche per la sua bellezza. C’è chi lo ha addirittura paragonato a Johnny Depp, ma in realtà la somiglianza più azzeccata è quella con Salt Bae, il turco diventato famoso per il suo modo di “salare” la carne.

Francesco Aquila, la bellezza è un “affare di famiglia”: due sorelle da copertina

Francesco, in attesa di svelare i suoi progetti per il futuro, continua la sua vita in Emilia-Romagna, a Bellaria-Igea Marina. Sui social spesso condivide i momenti insieme a sua figlia Ludovica, nata da una precedente relazione. La piccola è stata la sua forza durante il programma televisivo: “Ad un certo punto il pensiero di mia figlia mi ha fatto mettere la sesta e mi ha fatto impegnare sempre di più”, ha dichiarato a velvetmag.

Della sua vita privata non conosciamo molto, ma sappiamo che non è figlio unico. Francesco ha anche due sorelle, Marta e Rosanna, ed entrambe sono molto belle: basti guardare l’ultima foto condivisa in occasione del compleanno della mamma dello chef.

E voi che ne pensate? Anche loro potrebbero avere lo stesso successo del fratello?