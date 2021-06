Era stata la scelta del tronista più bello e ambito di sempre, Ivan Gonzalez, oggi ha deciso di cambiare vita e sta per diventare mamma

Scelta dal tronista più ambito di “Uomini e Donne”, intraprende una relazione che finisce male e decide di cominciare una nuova vita: alla ricerca del vero amore. Sonia Pattarino ci è riuscita, e ora si prepara a diventare mamma. Una vita ribaltata totalmente, dopo che la storia con Ivan Rodriguez, nata dopo l’edizione 2018-19 del dating show di Maria De Filippi, sembrava far nascere una bella storia d’amore. E invece la relazione tra l’ambito tronista e la modella sarda è durata solo pochi mesi.

L’ex corteggiatrice si è resa conto che i sentimenti che provava per il suo compagno non erano ricambiati, fino a decidere di lasciarlo. Dopo un periodo di riflessione, la ragazza ha intrapreso una nuova relazione, che l’ha portata a essere incinta e aspettare la nascita della piccola Ginevra. Come testimoniano i numerosi post sul suo account Instagram, Sonia Pattarino ha cambiato vita.

Leggi anche – Tina Cipollari prende il volo da Uomini e Donne. Come faremo senza di lei?

La nuova vita dell ‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne

- Advertisement -

Abbandonati i riflettori di Uomini e Donne e una relazione basata sui pettegolezzi, ha deciso di intraprendere una strada diversa. Un amore spontaneo che l’ha portata in poco tempo a diventare mamma, ciò che lei desiderava. Del resto, fu la stessa Sonia a confessare che le cose col tronista erano andate male: “Lasciai tutto per andare in Spagna e stare con Ivan – ha raccontato nei mesi scorsi –ma mi sono resa conto che non c’era nulla di perfetto. A un certo punto ho capito che con lui non poteva esserci un futuro”.La Pattarino racconta che dopo un periodo di crisi le cose anziché sistemarsi sono peggiorate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ℴ ℴ (@soniettaa___)

Ci fu un tentativo di riconciliazione con una vacanza in Messico, ma fu solo un’illusione. A un certo punto la corteggiatrice ha deciso di lasciare il tronista: “Andai in Sardegna per festeggiare il mio compleanno, ma lui non solo non mi ha raggiunto ma non si è fatto neanche vivo per gli auguri”. Quel grave gesto sancì la fine della loro relazione. Ora per Sonia comincia una nuova vita, in attesa dell’arrivo della piccola Ginevra.