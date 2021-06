Domenica In, oggi l’ultima puntata: anticipazioni e ospiti di Mara Venier

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nell’ultima puntata del 27 giugno: scaletta e anticipazioni. La lista dei personaggi in studio

Si conclude oggi la stagione di Domenica In. Oggi, 27 giugno 2021, andrà in onda l’ultima puntata per quest’anno. Come sempre, Mara Venier sarà in diretta dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma per la 41esima puntata di questa edizione. Sarà il momento dei saluti prima della pausa estiva, ma non c’è dubbio che la popolare trasmissione tornerà puntualmente a settembre, ancora con Mara Venier in conduzione. Come sempre, anche oggi tanti ospiti in studio: tra questi l’immancabile Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ma anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, e il professor Francesco Vaia, che è il Direttore Sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

Come al solito si farà il punto sulla situazione dei contagi, e si parlerà della preoccupante variante “Delta”. Ma si toccherà anche il tema dei vaccini in estate. Dopo il consueto spazio sull’attualità, Mara Venier aprirà di nuovo le porte al mondo dello spettacolo. Tornerà a Domenica In Achille Lauro, che presenterà il nuovo singolo “Latte più” e parlerà della sua esperienza su Prime Video con “Celebrity Hunter”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

- Advertisement -

Leggi anche – Mara Venier, “videotradimento” social del marito: lei tranquillizza i fan – VIDEO

Domenica In, la scaletta dell’ultima puntata di oggi 27 giugno

Presente anche Don Antonio Mazzi che presenterà il suo nuovo libro, dal titolo “La speranza è una bambina ostinata”. Non mancheranno neanche Beppe Carletti de I Nomadi, Giovanna Ralli e Ivan Cottini che si esibirà in una originale coreografia sulla musica di “Rinascerò Rinascerai”, che dedicheranno proprio a Don Mazzi. Atteso in studio anche Jerry Calà, tra l’altro ex compagno proprio della Venier, che festeggia i suoi 50 anni di carriera e 70 di età. Il comico si esibirà in un “medley” dei suoi successi e non mancheranno le sue battute.

Atteso anche Cristiano Malgioglio, che presenterà il suo nuovo singolo “Tutti mi guardano” e si confronterà con l’imitazione di Vincenzo De Lucia. Ci sarà anche un’intervista con Max Biaggi, che ha compiuto da poco 50 anni. L’ex campione di motociclismo racconterà fatti della sua carriera e della sua vita privata. Infine atteso anche Andrea Sannino, che presenterà il suo nuovo singolo “Ammore”, in uscita il 28 giugno. Presente anche Serena Autieri, che parlerà del suo nuovo programma che condurrà su Rai 1, “Dedicato”.