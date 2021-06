Mara Venier è stata “colta in flagrante” da Nicola Carraro. La presentatrice ha poi tranquillizzato i fan con un videomessaggio

Mara Venier è pronta a tornare in tv. La presentatrice ha deciso di concludere in bellezza la fantastica stagione di Domenica In, che si è confermata la trasmissione domenicale più seguita dagli italiani.

LEGGI ANCHE: MARA VENIER LA STACANOVISTA: DOMENICA TORNA IN TV SU RAI1

Zia Mara, nonostante i problemi fisici avuti nei giorni scorsi dovuti ad un intervento ai denti, sarà quindi presente al suo posto. Le sue condizioni sono decisamente migliorate, come testimonia anche il “videotradimento” del suo compagno Nicola Carraro.

- Advertisement -

Il marito di Mara ha documentato, sul suo profilo Instagram, un momento intimo della loro vita: ecco la presentatrice, che non sapeva di essere ripresa in quell’istante, pronta a cucinare un bel piatto di gnocchetti al pomodoro. E alla domanda di Nicola “come stai?” lei ha risposto con il pollice all’insù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)

Mara Venier tranquillizza i fan: “Ci vediamo domenica”

E’ stata poi la stessa Mara ad armarsi di smartphone per attualizzare i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Purtroppo, anche se la situazione è nettamente migliorata rispetto ai giorni scorsi, la donna non si è ancora ripresa del tutto e una parte del suo viso ha perso la sensibilità. Nonostante questo domani Zia Mara sarà al suo posto:

LEGGI ANCHE: MARA VENIER, DOLCISSIMA IN VERSIONE NONNA AL COMPLEANNO DEL NIPOTINO

“Sono stati giorni molto difficili, molto duri. Volevo dirvi che però domenica sarò a Domenica In, ritorno in onda. Voglio riuscire a finire questa edizione di Domenica In. Ci vediamo domenica”

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA

L’albo degli odontoiatri accusa la Venier: “Creato un danno alla nostra immagine”

In attesa del suo completo recupero, Mara dovrà guardarsi dall’accusa dell’albo degli odontoiatri che non ha assolutamente preso bene le sue dichiarazioni sui social ed in tv. La presentatrice ci è andata giù dura con il dentista che l’ha operata ed il presidente dell’ordine degli odontoiatri, Iandolo, ha scritto una lettera alla RAI:

“Il clamore destato dalla vicenda e le parole di ringraziamento usate più volte nei confronti del chirurgo maxillo-facciale che avrebbe a suo dire risolto il problema, hanno inevitabilmente creato un danno all’immagine per tutta la categoria degli Odontoiatri, offendendone conseguentemente la dignità e il decoro professionale”.

Chissà se la Venier risponderà a tono alle critiche mosse dagli odontoiatri questa domenica.