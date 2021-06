Amadeus resta l’uomo di punta di casa Rai anche per la prossima stagione. Il presentatore condurrà due programmi la sera

Amadeus, ormai da anni, è una vera e propria icona in casa Rai. Basti pensare all’ultimo anno in cui, oltre al successo con “I soliti ignoti”, è stato scelto per la seconda volta come presentatore di Sanremo e ha avuto modo di accompagnare la Nazionale di Mancini nella serata organizzata prima dell’inizio degli Europei.

Lui risponde sempre presente e con grandissime performance, tanto che la Rai, secondo le ultime indiscrezioni, ha deciso di fare di lui il volto più importante della prossima stagione e starebbe pensando ad affidargli un secondo programma.

La “bomba” di mercato televisivo arriva direttamente dal sito davidemaggio.it, sempre ben informato quando si tratta di indiscrezioni dal mondo della tv e dello spettacolo.

Amadeus presenterà la nuova edizione di Affari Tuoi. Al suo fianco una gradita sorpresa

Amadeus riporterà in scena “Affari Tuoi”, meglio conosciuto come “il gioco dei pacchi”, a partire dal prossimo autunno. Il presentatore diventerà così il volto del Prime Time Access di Rai 1, visto che anche “I soliti ignoti” sarà confermatissimo nel palinsesto della tv di stato.

E’ già stata registrata una puntata zero del programma e nei prossimi giorni ci sarà il bis, ma le novità non finiscono qui. La grande sorpresa, infatti, è che a quanto pare al fianco del conduttore ci sarà sua moglie Giovanna Civitillo. I due tornerebbero quindi a lavorare fianco a fianco in uno show così come avvenne a “L’Eredità”, quiz durante il quale è nata la loro storia d’amore.

Per quanto riguarda Sanremo, invece, è difficile capire quale sarà la decisione definitiva: “Ama” vorrebbe lasciare dopo due stagioni, ma in Rai sono in tanti che lo stanno continuando a corteggiare e non è escluso un clamoroso ripensamento.

Più difficile vederlo invece in vesti di presentatore all’Eurovision Song Contest che sarà organizzato in Italia dopo la vittoria dei Maneskin: a quanto pare il livello di inglese di Amadeus non è sufficiente.