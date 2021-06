DAZN da una bomba sexy all’altra: Diletta ai saluti, al suo posto ci sarà lei

Diletta Leotta potrebbe non rinnovare il contratto con DAZN. Al suo posto per gli eventi sportivi arriverà un’altra bomba sexy

La rivoluzione dei diritti tv del calcio continua a far discutere tutti gli appassionati italiani, che dal prossimo agosto si vedranno costretti ad abbonarsi a DAZN e a passare obbligatoriamente alle trasmissioni in streaming se vorranno continuare a seguire il campionato di Serie A.

Sono tempi di cambiamenti anche all’interno dei palinsesti televisivi sportivi: Sky, per esempio, dal primo luglio cambierà alcuni canali dedicandosi ovviamente agli altri sport di cui ha l’esclusiva. Ma la notizia, lanciata da un’indiscrezione di Paolo Bargiggia a Sportitalia, è che DAZN potrebbe clamorosamente perdere il suo volto femminile di spicco.

LEGGI ANCHE: DILETTA LEOTTA, CONFESSIONI INASPETTATE A VENUS CLUB SULLA SUA LOVE STORY

DAZN, Diletta Leotta lascia: al suo posto ci sarà Giorgia Rossi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

- Advertisement -

Parliamo ovviamente di Diletta Leotta che potrebbe lasciare la conduzione di pre e post partita calcistici per dedicarsi ad altri progetti. Dall’altra parte anche DAZN avrebbe intenzione di non rinnovare il contratto alla bella presentatrice, per lo meno non alle cifre attuali (si parla di circa 400mila euro a stagione).

LEGGI ANCHE: DILETTA LEOTTA STRAVINCE IL ‘DERBY DI COPPIA’: LA REAZIONE DI CAN È IMPERDIBILE

DAZN, comunque, ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronta per quella che sarà la sfida più difficile: conquistare la simpatia di tutti i tifosi di calcio, che per ora non vedono troppo di buon occhio il cambiamento. La piattaforma streaming ha già contattato un volto noto del mondo dello sport per la prossima stagione.

Si tratta di Giorgia Rossi, anche lei bellissima e biondissima, che lascerà Mediaset per approdare a DAZN. Per sapere se Giorgia sarà la sostituta della Leotta oppure le due lavoreranno fianco a fianco è ancora presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Ad ogni modo Diletta ha fatto capire di voler dedicarsi anche ad altri progetti: non è un caso che da tempo sia impegnata in radio con Daniele Battaglia, o anche è nota la sua partecipazione alla seconda stagione di Celebrity Hunted su Amazon Prime. Non è escluso quindi che la bella siciliana si possa staccare dallo sport e concentrarsi soltanto sul mondo dello spettacolo.