Maurizio Costanzo contro Pippo Baudo: ecco il commento in risposta alle critiche di Baudo su Paolo Bonolis e Carlo Conti.

Dopo alcuni giorni da un’intervista di Pippo Baudo che ha fatto decisamente discutere ed infiammato il mondo del web.

Baudo, infatti, si è espresso in maniera piuttosto dura nei confronti dei colleghi Paolo Bonolis e Carlo Conti.

Adesso, dopo il “calore” generato dalle sue dichiarazioni, è arrivato anche il commento di Costanzo sulla questione.

Ecco che cosa è successo.

Maurizio Costanzo “contro” Pippo Baudo: cosa ha detto Baudo nell’intervista al “vetriolo” di una settimana fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Costanzo (@mauriziocostanzo_official)

- Advertisement -

Intervistato da Il Giorno in occasione del suo 85esimo compleanno, Pippo Baudo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni decisamente forti sulla TV italiana. I commenti, in particolare, sono stati particolarmente duri su due colleghi e presentatori amatissimi dal pubblico italiano: Carlo Conti e Paolo Bonolis.

Le parole di Baudo hanno fatto velocemente il giro di Internet e sono state riprese da moltissimi giornali. I due interessati, poi, hanno anche risposto alle “critiche” visto che non si è trattato, di certo, di parole leggere.

LEGGI ANCHE –> Carlo Conti e le accuse di sessismo: ecco che cosa è successo a Top 10

La dichiarazione di Baudo su Carlo Conti è stata la seguente: “Ci mancherebbe che mi rimettessi in gioco. Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo.

Di certo non un commento diplomatico o generoso nei confronti di un presentatore che riscuote ancora tantissimo successo. Successivamente, poi, Pippo Baudo ha parlato anche di Paolo Bonolis in questi termini: “È bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità. Alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie“.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo e come hanno risposto Paolo Bonolis e Carlo Conti

Di certo i commenti di Pippo Baudo non sono passati inosservati. Maurizio Costanzo, quindi, ha deciso di esprimersi “contro” Pippo Baudo: la decisione è stata abbastanza difficile da prendere, contando il peso dell’opinione e della figura leggendaria di Baudo.

Se, infatti, sia Carlo Conti che Paolo Bonolis hanno risposto alla loro maniera alle provocazioni, Maurizio Costanzo ha deciso di commentare direttamente dalla colonna della sua rubrica settimanale su Nuovo. Nella sua integrità, Maurizio Costanzo ha ricordato che ognuno è libero di dire e pensare quello che vuole ed anche di esprimerlo. Secondo lui, però, Pippo Baudo è stato certamente poco diplomatico nel rilasciare quei commenti.

Insomma, la risposta è stata abbastanza chiara: pur non volendosi esprimere sulla qualità dei programmi nominati, Costanzo ha deciso di far notare semplicemente la poca diplomazia di Baudo.

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis mette fine a una sua storica trasmissione: “Non avrà futuro”

Più diretto è stato, invece, Paolo Bonolis che ha deciso di rispondere direttamente alle accuse in ben due occasioni diverse. Prima ha parlato dell’accaduto a Il Punto Z di Tommaso Zorzi dicendo: “Ognuno dice quello che può, che devo fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole“.

Poi, intervistato dal settimanale Chi Bonolis ha anche aggiunto che: “Con Pippo ho avuto alti e bassi. Con me è stato molto aspro. Legge volgarità nei miei programmi. Io vedo leggerezza, ma la sua generazione o forse lui notano qualcosa di poco nobile. Spiace per lui“. Insomma, evidentemente la situazione ha molto colpito Paolo Bonolis mentre Carlo Conti è rimasto decisamente più calmo. Invece di commentare le parole di Baudo, infatti, Carlo Conti ha deciso semplicemente di condividere un selfie con gli auguri di compleanno per Pippo Baudo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

La didascalia recita: “Auguri Maestro !!! Buon compleanno all’uomo che ha inventato la televisione“. Insomma, chi dei due presentatori ha gestito meglio le parole dell’uomo “che ha inventato la televisione?“. Di certo, i due possono contare quantomeno sull’appoggio di Maurizio Costanzo per quanto riguarda il modo in cui la situazione è stata gestita. Chissà se ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla questione!