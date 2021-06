Paolo Bonolis mette fine a una sua storica trasmissione: “Non avrà futuro”

In occasione dei suoi 60 anni, Paolo Bonolis si è lasciato andare ad una rivelazione che gela tutti: cos’è successo. A rischio un suo format

Paolo Bonolis è sempre amatissimo dal suo pubblico. Di recente il simpatico presentatore ha compiuto 60 anni. Di certo non li dimostra, con la sua aria giovanile e spiritosa. E non a caso, da anni ormai, conduce le sue trasmissioni con la stessa energia e la raffica di battute che lo caratterizzano da sempre. Sono tanti i programmi di successo da lui condotti, alcuni di questi sono diventati dei veri e propri “cult” della televisione italiana. Dal mitico “Bim Bum Bam”, con cui ha esordito da giovanissimo, fino ad “Avanti un altro”, “Ciao Darwin” e tanti altri.

Tra questi, potrebbe essere arrivata la parola fine per uno dei programmi più “impegnati” e introspettivi ideati da Bonolis. Si tratta de “Il Senso della vita”, che seppur con una formula più intimista e seria, ha conquistato il pubblico. Si tratta di una serie di lunghe interviste con personaggi noti, basate essenzialmente sulla visualizzazione di alcune foto che riguardano la loro vita. Bonolis non faceva domande, ma lasciava che l’intervistato commentasse quella fotografia.

Paolo Bonolis annuncia la fine del suo storico format

Una formula originale, che ha avuto molto successo e che è stata ripresa a piene mani da altre produzioni. Tanto che oggi è diventata prassi di molte interviste. Una formula che ha conquistato e commosso il pubblico, con Bonolis che dimostrò di saper essere anche “profondo” e introspettivo e di certo non soltanto un simpatico guascone. E proprio con un’intervista, al settimanale “Chi”, Bonolis ha parlato de “Il Senso della Vita”, dando un annuncio a sorpresa che ha stupito i suoi fan.

“Si trattò di un programma che faceva pensare, basato sul racconto. Non penso possa andare in seconda serata perché ha dei costi importanti – ha spiegato il conduttore – a malincuore devo dire che pur essendo un progetto meraviglioso al quale tengo molto, purtroppo non avrà futuro”. Parole nette, che di fatto sanciscono la fine del programma. Del resto, l’ultima puntata è andata in onda nel lontano 2008 e da allora il pubblico ha atteso invano notizie su una nuova edizione: che a questo punto non arriverà più.