Belen Rodriguez, per i fan Belu, è tra le donne più in vista dell’ultimo periodo. Showgirl e mamma, un successo dopo l’altro coronato dalla nascita della propria figlia, ma ecco l’impensabile decisione.

Belen Rodriguez, donna di successo e futura bis-mamma. Presentatrice di programmi visti da milioni di telespettatori, modella per sfilate in passerelle di alta moda ed ideatrice e produttrice insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias del marchio Hinnominate, sta vivendo lontana dai riflettori la gravidanza ormai agli sgoccioli. Dopo il precedente matrimonio con l’ex ballerino di Amici di Maria de Filippi, Stefano de Martino intorno al quale è nato il gossip con Paola Di Benedetto da cui ha avuto il suo primo figlio, l’amatissimo Santiago, l’acclamata showgirl ha ritrovato l’amore con Antonio Spinalbese.

Belen ha dichiarato nelle recenti interviste che la nascita della figlia la emoziona tantissimo, soprattutto dopo lo spiacevole episodio che l’ha coinvolta insieme al suo compagno. Un aborto spontaneo ha inaspettatamente fatto irruzione nelle loro vite, che tutto potevano aspettarsi meno che questa gravidanza. Proprio nella tristezza conseguente all’evento, hanno deciso che avere un nuovo figlio non è soltanto una nascita, ma un atto di vero amore.

Belen cambia tutto: ecco l’inaspettata decisione

Belen ha ricordato a Verissimo l’evento che ha toccato nel profondo lei e il suo fidanzato, dichiarando però di aver superato insieme la tragica situazione. Alla nascita della bambina mancano pochi giorni e, sui social, è stata pubblicata l’immagine della targa della culla dalla quale spunta un dettaglio che non è passato inosservato all’occhio attento dei fan. Luna Marie è stato il nome che all’inizio, o almeno fino ad oggi, la showgirl ha dichiarato pubblicamente, ma qualcosa è cambiato.

Belen ha scelto con cura il nome della piccola, sostenuta dall’amore profondo di Antonio Spinalbese. Il nome dell’attesissima figlia è cambiato in Luna Mari. Elidendo la lettera “E”, la scelta è ricaduta in un nome di origine ebraico-aramaico, ed è ben intuibile che sia una variante del nome Maria. La modifica fatta è stata presa per una valida motivazione e non per accorciare il nome o darle un suono differente. La bellezza del nome risiede proprio nel suo significato: “goccia di mare”, “amata e “cara”.

Belen e Antonio attendono con ansia la loro “amata e cara” Luna Mari.

