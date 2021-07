Dimmi come chiudi il pugno e ti dirò qual è la tua personalità

Il test di oggi ha l’obiettivo di scoprire alcuni aspetti nascosti della tua personalità. Come? In base a come chiudi il pugno della mano

Oggi scopriremo alcuni aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conosci. A volte può capitare di non accorgersi di un nostro comportamento o di un’attitudine. Il test di oggi ha l’obiettivo di andare a cercare proprio negli angoli più nascosti della nostra mente. E non dovrai nemmeno sforzarti più di tanto.

Basta che pensi a come chiudi il pugno della tua mano. Il nostro corpo riesce a fornire diversi segnali che riguardano il nostro carattere ed il nostro modo di affrontare la vita. Anche le mani possono aiutare in questa ricerca. Non dovrai fare altro che pensare a come chiudi il pugno e poi andare alla ricerca del tuo profilo personalizzato.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto di relax, lontano dalla routine di tutti i giorni. Adesso sei pronto per iniziare il test. Leggi le semplici istruzioni e poi scorri il testo alla ricerca delle soluzioni.

Il test del pugno della mano

Oggi abbiamo deciso di proporti un test che potrà farti comprendere alcuni aspetti nascosti della tua personalità. Non dovrai fare altro che rispondere ad una semplice domanda e poi andare a leggere il profilo abbinato. Dietro ogni profilo c’è una tipologia diversa di personalità. Per fare il test ti serviranno soltanto pochi minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono tre modi diversi di chiudere il pugno. Non devi fare altro che scegliere una delle tre modalità e poi scorrere il testo, alla ricerca del tuo profilo personale. Non devi pensarci più di tanto, conosci già la risposta, si tratta di un gesto che hai ripetuto migliaia di volte nella vita.

Le soluzioni del test: le dita della mano nascondono il pollice

Se, quando chiudi il pugno della mano, nascondi il pollice, questo vuol dire che sei una persona gentile e molto educata. La saggezza è una delle tue principali caratteristiche e viene molto apprezzata da chi ti sta intorno. Provi sempre a fare in modo che gli altri non ci restino male, anche quando devi dare una cattiva notizia.

Hai tatto e sei molto sensibile, spesso metti da parte le tue opinioni personali per evitare che gli altri vadano in difficoltà. Risulti simpatico a tutti ma non ami dare confidenza anche alle persone che hai appena conosciuto. Preferisci circondarti degli affetti più cari, quelli che riguardano le persone più fedeli.

Il pollice messo sopra le altre dita

Quando chiudi il pugno della mano metti il pollice sopra le dita? Bene, questo significa che, a volte, preferisci non agire perché hai paura delle conseguenze. Un rifiuto in amore potrebbe rovinarti la giornata. Se non sei sicuro di essere ricambiato, non ti butti. In questo modo ti può capitare di perdere anche occasioni importanti, non soltanto in ambito amoroso.

Sei felice quando ti circondi delle persone più importanti per te, quelli che sono stati presenti nei momenti più difficili. Nei loro confronti senti il dovere di ricambiare l’affetto ricevuto. Devi provare ad aprirti di più per poter allargare la tua cerchia di conoscenze, in questo modo potrai vivere esperienze che, fino ad oggi, non hai ancora provato.

Le soluzioni del test: il pollice copre solo l’indice

C’è chi, quando chiude il pugno della mano, tende a mettere il pollice soltanto sopra l’indice. Se anche tu sei abituato a fare in questo modo, allora vuol dire che sei una persona di animo buono. Eviti i litigi e provi sempre a mettere pace quando amici o parenti litigano fra di loro. Sei un pacifista nato e lo dimostri ad ogni occasione.

La tua gentilezza, a volte, spinge alcune persone ad approfittarsene. Quando accade qualcosa del genere ci resti male. Le persone cattive ti feriscono. L’amore per te non è una cosa fondamentale nella vita, per questo motivo non sei a tuo agio quando una relazione dura troppo a lungo. Nella tua testa sei pronto a condividere gioie e dolori con la persona giusta, deve solo arrivare.

Il test è terminato, speriamo ti sia piaciuto. E tu, in che modo chiudi il pugno della mano? Il profilo corrisponde alla tua reale personalità? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. Devi solo avere un po’ di pazienza. A presto!

