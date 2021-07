Ti trovi anche tu nella classifica dei segni peggiori da avere come colleghi? Scopriamolo insieme con la classifica dell’oroscopo di oggi!

Capita a tutti, a volte, di imbattersi in un collega decisamente fastidioso. Magari si tratta di qualcuno che parla sempre male di voi al capo oppure di qualcuno che non ha problemi a prendersi il merito del vostro lavoro!

Altre volte, invece, il collega fastidioso è qualcuno che parla troppo o che parla alle vostre spalle oppure una persona con cui, semplicemente, non vi trovate a vostro agio.

Ci credereste se vi diciamo che abbiamo una classifica anche per i segni zodiacali peggiori da trovare in un ufficio?

Inutile dire che non ci credete: eccola qui! Scopriamo se ci siete anche voi in questa, particolarissima, classifica.

I segni peggiori da avere come colleghi a lavoro: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Dire colleghi, spesso e volentieri, equivale a dire problemi.

Ci sono persone, infatti, che conosciamo sul posto di lavoro e che diventano nostri amici magari anche al di fuori delle ore lavorative.

Altre, invece, sembrano una vera e propria punizione divina mandataci dall’alto per farci scontare una pena di cui non abbiamo idea.

Non è che conoscere il segno zodiacale dei tuoi colleghi può aiutarti ad evitare quelli più scansafatiche e bugiardi, oltre che migliorarti la vita?

Noi pensiamo proprio di poterti dare una mano con la nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali peggiori da avere come colleghi e, soprattutto, se ci sei anche tu in questa classifica e perché!

Ecco le prime cinque posizioni.

Ariete: quinta posizione

I nati sotto il segno dell’Ariete sono personbe estremamente competitive e che difficilmente apprezzano i successi degli altri.

Per questo motivo, quindi, lavorarci insieme può diventare veramente molto complicato e sfiancante!

L’Ariete, infatti, è decisamente carino, gentile e simpatico fino a quando è in una posizione di potere. Se, però, diventate più bravi di lui a fare qualcosa o vi prendete qualche giusta lode per i vostri meriti, diventerete il suo peggior nemico.

Gelosia e maldicenze, con l’Ariete sul luogo di lavoro, sono all’ordine del giorno!

Leone: quarto posizione

Anche i nati sotto il segno del Leone sono dei colleghi veramente terribili. Il Leone, infatti, è un segno che non ha voglia di lavorare per raggiungere i risultati e si aspetta che tutto sia semplice ed a portata di mano.

Purtroppo, però, quando il Leone si scontra con la realtà finiscono per andarci di mezzo gli altri.

Il Leone è una persona sempre molto aggressiva, che spesso alza la voce e perde la calma rendendo l’ambiente lavorativo veramente asfissiante.

Certo, poi si scusa e cerca di trovare una soluzione ma arriva sempre troppo tardi: essere suoi colleghi o suoi sottoposti è decisamente difficile!

Cancro: terza posizione

I nati sotto il segno del Cancro sono dei colleghi decisamente difficili. Il Cancro, infatti, è una vera primadonna oltre che, generalmente, una persona che prende tutto molto sul personale.

Ecco, quindi, che lavorare con loro può diventare facilmente un incubo: il Cancro non ti dirà mai che hai ragione ma sottolineerà sempre come lo hai trattato male!

Avere a che fare con un Cancro su un luogo di lavoro vuol dire dover gestire anche tutta una serie di drammi e di piccole questioni che il Cancro farà gonfiare fino all’inverosimile.

Sono colleghi molto poco simpatici, soprattutto quando vi prendono in antipatia: anche con i nati sotto il segno del Cancro, sul luogo di lavoro, ci vuole molta attenzione!

Gemelli: seconda posizione

Purtroppo per loro, i nati sotto il segno dei Gemelli sono dei colleghi veramente intollerabili. Innanzitutto preferirebbero fare qualsiasi cosa pur di non lavorare: delegano le loro aree di competenza agli altri, sono pigri e cercano di compensare con giornate lavorative nelle quali si impegnano al massimo, pur non facendo niente il resto del mese.

Per i Gemelli, infatti, il lavoro è qualcosa di assolutamente poco interessante: loro vogliono esercitare il loro fascino sugli altri o, semplicemente, occuparsi dei loro interessi che cambiano di giorno in giorno.

Insomma, ci dispiace dirlo ma i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che faticano a integrarsi in un buon gruppo di lavoro e che lasciano agli altri tutte le responsabilità.

Quando si tratta di prendersi dei meriti, però, i Gemelli sono in prima linea! Dispotici ed inconcludenti, il più delle volte incompetenti per scelta, i Gemelli sono dei colleghi veramente terribili. Fuggite da loro appena potete!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni peggiori da avere come colleghi di lavoro

Nella nostra classifica, al primo posto, troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo è un segno con cui è veramente difficile lavorare insieme e per tantissimi motivi!

Innanzitutto, la Bilancia è un segno che adora ridere e scherzare oltre che perdere tempo… però solo quando lo decide lui!

I nati sotto questo segno sono i classici colleghi che vi parlano ridendo del loro weekend, salvo poi farvi fare una figuraccia di fronte al capo dicendo che chiacchierate troppo durante le ore di lavoro.

Alla stessa maniera, i nati sotto il segno della Bilancia credono nel lavoro di squadra solo quando fa comodo a loro.

Spesso, infatti, la Bilancia si prende i meriti di lavori in cui ha avuto un ruolo marginale, millantandolo come un lavoro suo.

Quando, invece, ha lavorato duramente su qualcosa, la Bilancia fa in modo che tutti sappiano che ha fatto tutto da sola e che nessuno l’ha aiutata (anche se non è vero).

Insomma, è un segno decisamente difficile con cui lavorare anche e soprattutto per il suo sorriso dietro il quale si nascondono giudizi veramente molto duri su di voi.

Fate attenzione!