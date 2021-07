Dramma per Guenda Goria e il fidanzato Mirko: tragedia sfiorata in mare

Guenda Goria e Mirko Gancitano protagonisti di una vacanza da paura: shock tra i sopravvissuti. Un’escursione da non dimenticare, ecco cos’è accaduto.

Guenda Goria e Mirko Gancitano ormai da un po’ sotto i riflettori, fanno coppia fissa. Dal lancio in tv della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, la Guenda è diventata una vip a tutti gli effetti. Intelligente e fascinosa è riuscita nel suo percorso al Grande Fratello Vip 2021 a farsi strada tra i nomi di altri vip e a farsi amare dal pubblico.

Lei una vip con un futuro di successo davanti, lui un videomaker e producer di talento, ma non solo. Capace anche di cavalcare il palcoscenico e di stare di fronte la videocamera, è stato ospite alla prova del cuoco nel 2017.

Guenda e fidanzato, in questo inizio estate di caldo torrido e afoso, come tutte le coppie di innamorati, si concedono un viaggetto lungo le coste della Sicilia. Mare, sole, allegria, cibo buono e relax, non manca nulla. Purtroppo per i due, insieme ad un’altra coppia, accade uno spiacevole evento. Una manovra azzardata causa il peggio.

Guenda e i soccorsi: rapido l’aiuto e l’appello alla sicurezza

Guenda e i suoi compagni, increduli di quanto accaduto, riescono a scamparla per un soffio, raccontando tutti i retroscena nelle stories di Instagram. Tutto è accaduto in un attimo, la causa principale: una manovra azzardata del guidatore di un’altra imbarcazione che sfrecciava a tutta velocità.

Perde l’equilibrio ed arriva in mare, il cane di Mirko. L’intervento rapido e il soccorso del padrone, salvano il cucciolo, scampando un tragico finale. Non manca l’accusa e la denuncia di Guenda che, essendo un volto noto, può dare maggior visibilità ad un messaggio come la sicurezza in mare.

