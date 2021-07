Matrimonio e festeggiamenti incredibili per la coppia del Trono Over! Hanno partecipato anche celebri volti del programma, ma tra questi Gemma fa discutere.

Matrimonio da favola sotto la benedizione di Maria de Filippi e il suo seguitissimo programma: Uomini & Donne fa convolare a nozze Mauro Faettini e Lisa Palugan! Sono passati ben quattro anni dalla loro partecipazione, ma da allora il loro amore è cresciuto, e superando tutte le difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19, finalmente hanno coronato il loro sogno.

Organizzare un matrimonio non è mai stato semplice, soprattutto dopo i ripetuti lockdown. Le paure per il contagio e l’arrivo di varianti però non hanno avuto la meglio sull’amore di Mauro e Lisa che, dopo aver dovuto rimandare il matrimonio, il 4 luglio 2021 possono finalmente annunciarsi come marito e moglie. Ida Platano che ha ricevuto delle pesanti offese, è stata presente alla cerimonia. Lo testimoniano le congratulazioni postate nell’account Instagram personale dell’ex corteggiatrice, con tanto di affettuosa dedica nei confronti degli sposini.

POTRTEBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ho un tumore”, dichiarazione di ex tronista di uomini e donne che spiazza!

Matrimonio a sorpresa: Gemma fa discutere

- Advertisement -

Matrimonio e confetti non mancano, ma la chiacchieratissima assente è proprio la Galgani. Incredibile, ma vero. Nella lista degli invitati è presente anche il suo invito, ma di Gemma nessuna traccia, il motivo? Fa discutere.

Nonostante la mancata partecipazione, all’annuncio delle nozze Gemma era presente, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime. Le lacrime erano sicuramente condizionate dall’emozione per l’evento e per un altra dolorosa mancanza: le sue nozze! La stessa Lisa Palugan non aveva esitato a consolare e dare speranza alla sfortunata e chiacchierata Gemma.

Le parole della neo sposa indicavano che dietro la complessa natura di Gemma, c’è il cuore di una instancabile sognatrice. Lisa, infatti, aveva sottolineato come il principale errore della Dama torinese sia sempre stata l’eccessiva bontà. Bontà che senza dubbio le ha portato ripetute fregature da parte di chi si è approfittato della gentilezza di questa donna in continua ricerca dell’amore dei suoi sogni.

Matrimoni e festeggiamenti non mancano tra i traguardi del programma di Maria De Filippi, chissà forse un giorno anche la sognatrice Gemma troverà l’amore!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Dama torinese fa un annuncio impensabile, ecco cosa ha dichiarato!