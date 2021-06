Ida Platano, dama di Uomini e Donne Over, viene offesa per il suo comportamento come madre. Lei non ci sta più e si sfoga sui social

Ida Platano è una delle protagoniste di Uomini e Donne Over. Uscì anni fa dal programma con Riccardo Guarnieri pensando di aver trovato finalmente la sua dolce metà. Dopo poco rientrò nel format delusa dal fidanzato e adesso è di nuovo pronta all’amore.

Ida, però, non è molto amata: le sue decisioni e i suoi modi di fare non piacciono ai telespettatori di Uomini e Donne Over ed è sempre nel centro del mirino degli haters.

Solitamente viene offesa per motivazioni riguardanti le sue scelte nel programma, ma questa volta Ida viene colpita in un punto debole, ovvero il suo ruolo da madre.

Vediamo cosa le hanno detto e come lei ha risposto alle derisione dei suoi Haters

Uomini e Donne Over, Ida Platano risponde agli haters: “La gente non sta bene”

Nonostante Uomini e Donne Over sia finito e sia in pausa estiva, Ida Platano continua ad essere offesa sui social. Questa volta si parla del suo comportamento come madre.

La dama ha infatti un bambino di nome Samuele e ne è totalmente innamorata. Gli haters però non sono contenti di lei e le scrivono “Bestia di mamma“.

Viene insultata perché la Platano non riesce a passare un momento lontana dai social e soprattutto a godersi e coccolarsi suo figlio senza mostrarlo al mondo intero.

Inoltre gli haters aggiungono: “Perché parli come una ritardata? Ah, dimenticavo, lo sei“. Sembra che la dama di Uomini e Donne Over non ne faccia una giusta con il piccolo Samuele.

A tal proposito, Ida pubblica il messaggio nelle storie Instagram e si lascia andare ad uno sfogo.

“Comunque la gente non sta bene” esclama la Platano sui social “Non sono una bestia, sono una madre“.

Si è chiesta come la gente potesse scrivere cose così brutte nei suoi confronti, ma poi, dopo essersi calmata, a augurato una buona domenica a tutti.

Ida Platano ha così deciso di passare la giornata in compagnia del figlio, lontano dagli insulti e senza pubblicare contenuti sui social.

E’ convinta di essere una brava mamma e non ha intenzione di dare adito agli haters perditempo che si nascondono dietro ad uno schermo